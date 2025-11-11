Ajker Patrika

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪২
কুলিয়ারা উচ্চবিদ্যালয়ে বক্তব্য দেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুলিয়ারা উচ্চবিদ্যালয়ে বক্তব্য দেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের স্থিতিশীল পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে ১৩ নভেম্বরকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসী দল। দলটি বিগত ১৭ বছর সারা দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। যার কারণে তাদের কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’

আজ মঙ্গলবার কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বাতিসা ইউনিয়নের কুলিয়ারা উচ্চবিদ্যালয়ের চারতলা ভবন নির্মাণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, ‘২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠার নামে পুলিশসহ রাজনৈতিক দলের ১২ জনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ। আর চব্বিশের গণ-আন্দোলন দমানোর নামে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।’

নির্বাচন সম্পর্কে প্রেস সচিব বলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কোনো ষড়যন্ত্র এই নির্বাচন পেছাতে পারবে না। ইতিমধ্যে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়েছে। এই নির্বাচন সুন্দর ও ফেয়ার হবে। জনগণ এতে অংশগ্রহণ করবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মতভেদ সম্পর্কে শফিকুল আলম বলেন, ‘পলিটিক্যাল পার্টির মতভেদ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এটাকে আমরা সিরিয়াসভাবে নিচ্ছি না। আশা করি, এই মতভেদের অচিরেই সমাপ্তি ঘটবে।’

বিদ্যালয়ের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জামাল হোসেন, চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহাম্মেদ। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল।

বিষয়:

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগসন্ত্রাসীচৌদ্দগ্রামপ্রধান উপদেষ্টাআওয়ামী লীগপ্রেস সচিব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

সম্পর্কিত

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
অস্ত্রসহ আটক মোহাম্মদ আয়ুব। ছবি: আজকের পত্রিকা
অস্ত্রসহ আটক মোহাম্মদ আয়ুব। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফে নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গা ডাকাত নূর কামাল গ্রুপের সদস্য মোহাম্মদ আয়ুবকে (২৩) অস্ত্রসহ আটক করেছে ১৬ আর্মড পুলিশ।

গ্রেপ্তার আয়ুব নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্পের এইচ ব্লকের বাসিন্দা সৈয়দের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ১৬ এপিবিএনের অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) কাউছার সিকদার।

কাউছার সিকদার জানান, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর মিলে যে একটি সংঘবদ্ধ রোহিঙ্গা ডাকাত দল ওই এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন খবর পেয়ে এপিবিএন পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত সদস্যরা পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া দিয়ে মোহাম্মদ আয়ুবকে আটক করা হয়। পরে তাঁর লুঙ্গির ভাঁজের অংশ থেকে একটি দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান ও একটি গুলি উদ্ধার করা হয়। আটক যুবক ও তাঁর পলাতক সহযোগীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারটেকনাফডাকাতচট্টগ্রাম বিভাগরোহিঙ্গাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

সম্পর্কিত

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার পাঁচজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার পাঁচজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিনের অফিসকক্ষ থেকে ব্যাগ চুরির অভিযোগে ৫ কথিত সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে সদর থানা-পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে শহরের সদর থানা এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন দৈনিক ঢাকা পত্রিকার স্টাফ করেসপনডেন্ট খন্দকার জিন্নাতুন নেছা মৌসুমী, রাজধানী টিভির স্টাফ রিপোর্টার হারুন অর রশিদ, দৈনিক বিজনেস ফাইলের প্রতিনিধি বজলুর রহমান, গ্লোবাল ন্যাশন পত্রিকার প্রতিনিধি শামীম হোসেন ও সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে গ্রেপ্তার ৫ জনসহ মোট ৯ জন তত্ত্বাবধায়কের অফিসে যান। এ সময় তাঁরা ডা. বাহাউদ্দিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন। পরে বের হওয়ার সময় তাঁদের একজন তত্ত্বাবধায়কের ব্যবহৃত ব্যাগটি চুরি করে নিয়ে যান।

ব্যাগের ভেতরে প্রায় ৪০ হাজার টাকা, বাসা ও অফিসের চাবি এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিল। অভিযোগে বলা হয়, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, সাদা শার্ট পরিহিত আসামি শামীম হোসেন কাঁধে ব্যাগটি নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

তত্ত্বাবধায়ক বাহাউদ্দিন জানান, কথোপকথনের একপর্যায়ে মৌসুমী ও হারুন নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে তাঁকে ভিজিটিং কার্ড দেন। পরে তাঁদের দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, বিষয়টি দেখা হচ্ছে। পরে আবার ফোন করলে তাঁরা দাবি করেন, ব্যাগটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদে রাখা আছে, লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন জানান, এ ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগহাসপাতালগ্রেপ্তারমানিকগঞ্জ সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

সম্পর্কিত

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে তরুণীকে আটকে রেখে ধর্ষণ ও তাঁর বাবাকে মারধরের ঘটনার আলোচিত সেই শামীম আহমদ (৩৫) টেঁটাবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার পাইলগাঁও ইউনিয়নের গোতগাঁওয়ে এ ঘটনা ঘটে।

শামীম গোতগাঁও গ্রামের মৃত আঙ্গুর মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই গ্রামের রবিউল মিয়া আজ সকালে তাঁর টমটম নিয়ে বের হওয়ার সময় শামীম আহমদের ঘরের বেড়ার সঙ্গে ধাক্কা খান। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি থেকে মারামারির ঘটনা ঘটে। মারামারির একপর্যায়ে শামীম টেঁটাবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। খবর পেয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (জগন্নাথপুর সার্কেল) রফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ ব্যাপারে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখ্য, নিহত শামীম আহমদ ২০২০ সালে একবার আটকে রেখে ধর্ষণ করা এক তরুণীকে খুঁজতে এসে না পেয়ে তাঁর বাবাকে মারধরের ঘটনায় এলাকায় সমালোচিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতিসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

বিষয়:

সুনামগঞ্জধর্ষণনিহতমামলাসিলেট বিভাগজগন্নাথপুরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

সম্পর্কিত

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসা থেকে ছাত্রদল নেতার লাশ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪১
সাব্বির আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
সাব্বির আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাব্বির আহমেদের (২৭) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল ১০টার পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। তিনি চন্দ্রিমা হাউজিংয়ের একটি বাসায় থাকতেন। সেখান থেকেই তাঁর রুমমেটরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা সকাল ১০টার পর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করি। নিহতের গলায় ফাঁসের দাগ রয়েছে, পাশাপাশি হাতে রশি দিয়ে বাঁধার দাগও দেখা গেছে। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা মনে হলেও এটি হত্যা কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, সাব্বির চন্দ্রিমা হাউজিংয়ের একটি বাসায় তিন-চারজনের সঙ্গে ব্যাচেলর হিসেবে থাকতেন। সকালে রুমমেট একজন নাশতা আনতে নিচে যান। ফিরে এসে দেখেন সাব্বিরের দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, সাব্বিরের গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তিনি মেঝেতে পড়ে আছেন। পরে তাঁরা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় বাসার অন্য রুমমেটদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরঢাকা জেলাছাত্রদলরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

সম্পর্কিত

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

টেকনাফে অস্ত্রসহ রোহিঙ্গা ডাকাত আটক

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত

টেঁটাবিদ্ধ হয়ে জগন্নাথপুরে ধর্ষণ মামলার আসামি নিহত