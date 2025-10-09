Ajker Patrika
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র গ্রেপ্তার

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তারকৃত মো. মাহফুজুল হক। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তারকৃত মো. মাহফুজুল হক। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহফুজুল হককে (মাহফুজ) গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে ঢাকার ডেমরা থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাহফুজ ফরিদগঞ্জ পৌর সদর এলাকার কাছিয়াড়া গ্রামের মাওলানা শহিদ উল্যার বড় ছেলে। তিনি ২০১৭ সালের পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীক পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিগত সরকার পতনের পর থেকে মাহফুজুল হক আত্মগোপনে ছিলেন। বুধবার রাতে ঢাকার ডেমরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহআলম বলেন, মাহফুজুল হকের বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা রয়েছে।

পুলিশ বর্তমানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদনসহ আদালতে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মেয়রচাঁদপুরফরিদগঞ্জচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
এলাকার খবর
রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও চার্চের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

যাদের একাধিক দেশের পাসপোর্ট আছে, তারাই অন্যদের সেফ এক্সিটের তালিকা করে: আসিফ

পটুয়াখালীতে ক্যাম্পে ঘুমন্ত র‍্যাব সদস্যের মৃত্যু

