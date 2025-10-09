চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র গ্রেপ্তার

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহফুজুল হককে (মাহফুজ) গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে ঢাকার ডেমরা থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মাহফুজ ফরিদগঞ্জ পৌর সদর এলাকার কাছিয়াড়া গ্রামের মাওলানা শহিদ উল্যার বড় ছেলে। তিনি ২০১৭ সালের পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীক পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।
ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিগত সরকার পতনের পর থেকে মাহফুজুল হক আত্মগোপনে ছিলেন। বুধবার রাতে ঢাকার ডেমরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহআলম বলেন, মাহফুজুল হকের বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা রয়েছে।
পুলিশ বর্তমানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদনসহ আদালতে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
