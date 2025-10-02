Ajker Patrika
> সারা দেশ

প্রতিমা বিসর্জন আজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিঁদুর খেলে দেবীকে বিদায়

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আজ দুপুরে পূজা-অর্চনা শেষে ভক্ত নারীরা দেবী দুর্গার চরণে সিঁদুর নিবেদন করে আনন্দে মেতে ওঠেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুরে পূজা-অর্চনা শেষে ভক্ত নারীরা দেবী দুর্গার চরণে সিঁদুর নিবেদন করে আনন্দে মেতে ওঠেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ বিজয়া দশমী, অর্থাৎ দেবী দুর্গার বিদায়বেলা। সারা দেশের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও ভক্তদের হৃদয়ে বেজেছে বিষাদের সুর, পাশাপশি রয়েছে আনন্দের ঢেউ। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করায় দিনটি বিষাদ ও আনন্দের যুগল ফ্রেমের এক রঙিন উৎসব। এই আনন্দ উদ্‌যাপনে মণ্ডপে মণ্ডপে চলে সধবা রমণীদের সিঁদুরখেলা।

রোববার বেলা ১টার দিকে পূজা-অর্চনা শেষে ভক্ত নারীরা দেবী দুর্গার চরণে সিঁদুর নিবেদন করে আনন্দে মেতে ওঠেন। এর আগে পুরোহিতের বিদায়ী প্রণামমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সকাল ১০টার দিকে দর্পণ বিসর্জন দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়েই দুর্গাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয়। বিদায়লগ্নে ভক্তদের কান্নাভেজা চোখ এই বিষাদকে আরও মহিমান্বিত করে তোলে।

শাস্ত্রমতে, সিঁদুর হলো নারীর শক্তি ও পুনর্জাগরণের প্রতীক। তাই বিজয়া দশমীর দিনে সধবা নারীরা একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে রাঙিয়ে তোলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেন, মা দুর্গা যেন সবাইকে স্বামী-সংসারে সুখে-শান্তিতে রাখেন।

ভক্তরা বলেন, ‘মায়ের বিদায়ের সুরে কষ্ট হচ্ছে, তবে মা আবারও বছর ঘুরে আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন—এই ভেবেই সান্ত্বনা পাচ্ছি।’ সিঁদুরখেলার মাধ্যমে তাঁরা প্রত্যাশা করেন, মা তাঁদের সুখে-শান্তিতে রাখবেন। তাঁরা আরও প্রার্থনা করেন, মা পুনরায় ফিরে আসার আগপর্যন্ত দেশের প্রত্যেক মানুষ যেন সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন পায়।

আজ দুপুরে পূজা-অর্চনা শেষে ভক্ত নারীরা দেবী দুর্গার চরণে সিঁদুর নিবেদন করে আনন্দে মেতে ওঠেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুরে পূজা-অর্চনা শেষে ভক্ত নারীরা দেবী দুর্গার চরণে সিঁদুর নিবেদন করে আনন্দে মেতে ওঠেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গগন সাহারবাড়ী পূজামণ্ডপের পুরোহিত রতন চক্রবর্তী জানান, পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দেবী দুর্গা দশম দিনে অশুভ শক্তি অসুরকে পরাজিত করেন। আজ সকালে দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। এর মধ্য দিয়ে ভক্তদের আশীর্বাদ করে দেবী দুর্গা নৌকায় করে কৈলাসে স্বামীগৃহে ফিরে গেছেন। তিনি এক বছর পর আবারও ভক্তদের মাঝে ফিরে আসবেন। ভক্তরা দেবী দুর্গার কাছে শান্তি, কল্যাণ ও অশুভ শক্তির বিনাশ কামনা করে প্রার্থনা জানান।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াচট্টগ্রাম বিভাগউৎসবদুর্গাপূজাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজার জলসীমায় পৌঁছে গেছে ফ্লোটিলার এক জাহাজ, পথে আরও ২৩টি

ইসরায়েলি সব কূটনীতিককে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের

বাংলাদেশ–নেপালে সহিংস আন্দোলন হলেও পরিবর্তন আসেনি, বিদেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে: আরএসএস প্রধান

এখনো গাজা অভিমুখে চলছে ফ্লোটিলার ২৬ নৌযান, অবস্থান ৫০ কিমি দূরে

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় পুলিশের তিন মামলা

খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় পুলিশের তিন মামলা

প্রতিমা বিসর্জন আজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিঁদুর খেলে দেবীকে বিদায়

প্রতিমা বিসর্জন আজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিঁদুর খেলে দেবীকে বিদায়

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজের ৯ ঘণ্টা পর ডোবা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজের ৯ ঘণ্টা পর ডোবা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রমে ২২ দিন মাছ ধরা নিষেধ

চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রমে ২২ দিন মাছ ধরা নিষেধ