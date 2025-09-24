ভোলায় সাংবাদিকের ওপর হামলা: ৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

বোরহানউদ্দিন (ভোলা) প্রতিনিধি
১০ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ভোলার বোরহানউদ্দিনে সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম আকাশ ও তাঁর পরিবারের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গত সোমবার রাতে মামলাটি করেন ভুক্তভোগী আকাশ।
মামলার আসামিরা হলেন উপজেলার ঘটনায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সোহেল হোসেন শিপন, সোহরাব হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা সম্রাট হোসেন শাকিলসহ সাতজন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা সোহেল হোসেন শিপন, সোহরাব হোসেন বাবুল, ছাত্রলীগ নেতা সম্রাটসহ সাতজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।
১০ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ভোলার বোরহানউদ্দিনে সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম আকাশ ও তাঁর পরিবারের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গত সোমবার রাতে মামলাটি করেন ভুক্তভোগী আকাশ।
মামলার আসামিরা হলেন উপজেলার ঘটনায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সোহেল হোসেন শিপন, সোহরাব হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা সম্রাট হোসেন শাকিলসহ সাতজন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা সোহেল হোসেন শিপন, সোহরাব হোসেন বাবুল, ছাত্রলীগ নেতা সম্রাটসহ সাতজনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।
প্রতিটি জায়গায় দুর্বলতা দেখিয়ে আসছে বলেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের আস্থার জায়গাটা কমে আসছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সিলেট নগরের পূর্ব জিন্দাবাজার এলাকার একটি হোটেলের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে...৯ মিনিট আগে
মাদারীপুরের সাগর বালা অভি (২২) নামের এক যুবকের খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে ইতালির পুলিশ। ইতালি থেকে অভির মৃত্যুর খবর এলে পরিবারে শুরু হয় শোকের মাতম। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে অভির মৃত্যুর খবর পান দেশে থাকা পরিবারের লোকজন। তাঁর পরিবারকে খবরটি জানান নিহত অভির মামাতো ভাই ইতালিপ্রবাসী শুভ বালা ও৪০ মিনিট আগে
খুলনায় ট্রেনের ধাক্কায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় খুলনা জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাকিল দিনাজপুরের বাসিন্দা রফিকুল ইসলামের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে প্রত্যাহার করেছেন ২০ জন। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ১১ ও হল সংসদে ৯ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। এ ছাড়া তথ্যগত ভুলসহ বিভিন্ন কারণে ৪ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন।১ ঘণ্টা আগে