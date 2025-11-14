Ajker Patrika

ভোলার গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা

ভোলা প্রতিনিধি
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোলায় প্রাপ্ত শাহবাজপুর গ্যাস ভোলাতেই ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির।

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে ভোলা জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে ভোলা জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নসংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ভোলার গ্যাস দিয়েই এই এলাকায় সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সেই লক্ষ্যে ভোলায় জায়গাও নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোলার গ্যাস ব্যবহার করেই ভোলায় সার কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানা গড়ে তোলা হবে। ভোলা হবে ইকোনমিক জোন। উপকূলীয় এ দ্বীপ জেলা ভোলা হবে সম্ভাবনাময় শিল্পাঞ্চল জেলা।

ভোলার বাসাবাড়িতে ব্যবহারের জন্য গ্যাস দেওয়া সম্ভব হবে না জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এলপি গ্যাসের দাম কমানোর বিষয়ে ভাবছে সরকার। ভোলা-বরিশাল সেতু স্থাপনের বিষয়টিও সরকার নতুন করে চিন্তাভাবনা করছে।

জেলা প্রশাসক মো. আজাদ জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান; বাণিজ্য, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

ভোলাবরিশাল বিভাগজেলার খবরমন্ত্রণালয়উপদেষ্টাগ্যাস
