Ajker Patrika
ভোলা

ভোলায় কোটি টাকার সামুদ্রিক ইলিশ জব্দ

ভোলা প্রতিনিধি
কোস্টগার্ড ভোলা ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে জব্দ করা ১০ হাজার কেজি সামুদ্রিক ইলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলায় অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার ১৪০ কেজি সামুদ্রিক ইলিশ মাছ জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। যার মূল্য প্রায় ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

আজ বুধবার (১৩ মে) রাতে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এই তথ্য জানান।

সাব্বির আলম বলেন, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু প্রজনন, উৎপাদন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার গত ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮ দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সব ধরনের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কোস্ট গার্ড ভোলা ও মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী মঙ্গলবার (১২ মে) রাত ১০টায় ভোলা সদর উপজেলার পানপট্টি বাজার-সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় সন্দেহজনক তিনটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১ কোটি ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ১০ হাজার ১৪০ কেজি সামুদ্রিক ইলিশ জব্দ করা হয়।

কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, জব্দ করা মাছ ভোলা সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মেহেদী হাসান ভূঁইয়ার উপস্থিতিতে স্থানীয় এতিমখানা, মাদ্রাসা, গরিব ও দুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মৎস্য সম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

বিষয়:

ইলিশভোলাঅভিযানবরিশাল বিভাগকোস্টগার্ডজেলার খবর
