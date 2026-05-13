বন কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হরিণশিকারিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন সহযোগীরা

বাগেরহাটের শরণখোলায় বন কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হরিণশিকারি কুদ্দুস রাজাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর সহযোগীরা। আজ বুধবার (১৩ মে) দুপুরে এ ঘটনায় শরণখোলা থানায় মামলা করা হয়েছে। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাথরঘাটার চরদুয়ানী ইউনিয়নের কালিয়ারখাল এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত বন কর্মকর্তা মো. আল জাবের বাদী হয়ে একজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১৪-১৫ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের চরখালী ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আল জাবেরের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা গতকাল বিকেলে সুন্দরবনের চরখালী বনাঞ্চলের শুয়োরগুদি এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। তখন বনের মধ্যে হরিণশিকারিদের দেখতে পান তাঁরা। বনরক্ষীদের দেখে শিকারিরা ঘটনাস্থলের কাছে থাকা তাঁদের ট্রলারে উঠে লোকালয়ের দিকে পালাতে চেষ্টা করেন। বনরক্ষীরাও ট্রলার নিয়ে তাঁদের ধাওয়া করেন। শিকারিরা লোকালয়ের কালিয়ারখাল এলাকায় উঠে গেলে বনরক্ষীরা ওই এলাকার চিহ্নিত হরিণশিকারি কুদ্দুস রাজাকে আটক করতে সক্ষম হন। আটক শিকারিকে নিয়ে আসার সময় তাঁর সহযোগীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে বনরক্ষীদের ওপর হামলা করেন। এতে চরখালী ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আল জাবের ও বন বিভাগের নৌকাচালক অপূর্ব কুমার সাহা আহত হন। জাবেরের হাত কেটে যায়। একপর্যায়ে শিকারি কুদ্দুস রাজাকে ছিনিয়ে নেন হামলাকারীরা। গতকাল রাতে আহত আল জাবেরকে শরণখোলা উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন শরণখোলা স্টেশনে রয়েছেন।
এসিএফ শরীফুল ইসলাম আরও বলেন, মামলা হয়েছে। হামলাকারী ও হরিণশিকারিরা যত প্রভাবশালী হোক না কেন, আইনের আওতায় আনা হবে। যে এলাকায় শিকারিরা ছিলেন, ওই এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে।
শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক বলেন, বনরক্ষীদের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।
হানিট্র্যাপে ফেলে ব্ল্যাকমেল করে এক ওষুধ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় ১৫ লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগে বিএনপির এক নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পটুয়াখালী শহরের বনানী এলাকা থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৬ মিনিট আগে
কুড়িগ্রাম শহরের ওহী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নামে একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বহনকারী ‘স্কুল বাস’ সড়কের পাশে খাদে পড়ে গেলে দুই শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়। আজ বুধবার (১৩ মে) দুপুরে জেলা শহরের পৌর এলাকার গড়ের পাড় নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ঠেকাতে গিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের সঙ্গে চোরাকারবারিদের গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় চোরাকারবারিদের একজন আহত হয়েছেন।২৩ মিনিট আগে
কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে প্রশাসন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। সভাস্থল পরিদর্শন, নিরাপত্তা জোরদার, সড়কের সৌন্দর্যবর্ধন এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর ইতিমধ্যে মাঠে নেমেছে। সফর উপলক্ষে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।২৫ মিনিট আগে