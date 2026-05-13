জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

জাবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ মে ২০২৬, ১০: ১৮
সন্দেহভাজন ব্যক্তি। ছবি: সিসিটিভির ফুটেজ থেকে নেওয়া

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) এক নারী শিক্ষার্থীকে রাস্তা থেকে টেনে পাশের জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার (১২ মে) দিবাগত রাত সোয়া ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ফজিলাতুন্নেছা হলসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে এক ব্যক্তিকে ওই এলাকায় দেখা যায় কিন্তু ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

কয়েকজন শিক্ষার্থী ভুক্তভোগীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যান। এরপর সেখানে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখার কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের কর্তব্যরত চিকিৎসক তানভীর হোসেন বলেন, ‘ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাজেস্ট করেছি।’

মেডিকেল সেন্টারের ওয়ার্ড বয় আলমগীর হোসেন বলেন, ‘শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।’

এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ৪৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান বলেন, ‘আমরা কয়েকজন বাইকে করে পুরাতন ফজিলাতুন্নেছা হল অতিক্রম করার সময় হঠাৎ একটা মেয়ের চিৎকার শুনতে পাই। আমরা সেখানে গেলে পাশের জঙ্গল থেকে একটা মেয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় উঠে আসে। তার পায়ে স্যান্ডেল ছিল না এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মাটি, ধুলা লেগে ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করি, “আপু কী সমস্যা?” তখন ওই শিক্ষার্থী জানান কেউ একজন তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছে। আমরা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সবাই জঙ্গলে ঢুকে অভিযুক্ত ধর্ষণচেষ্টাকারীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, কিন্তু অন্ধকারে তাঁকে আর পাওয়া যায়নি। এরপরে আমরা নিরাপত্তা শাখায় ফোন দিই এবং তারা আসার পরে ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থীকে মেডিকেল সেন্টারে পাঠানো হয়।’

সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থী পুরাতন ফজিলাতুন্নেছা হলের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। এ সময় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি তাঁর পিছু নেন। হঠাৎ করে দেখা যায় ওই ব্যক্তি ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর গলায় দড়ির মতো কিছু একটা পেঁচিয়ে টেনেহিঁচড়ে পাশের জঙ্গলে নিয়ে যায়।

এ ঘটনা ক্যাম্পাসে জানাজানি হওয়ার পরে জাকসুর নেতৃবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা শাখার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। তাঁরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা করেন এবং দ্রুত এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘খুবই ন্যক্কারজনক একটি ঘটনা ঘটেছে। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে বের করেছি, তবে তার পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। পুরো ক্যাম্পাস সিসিটিভির আওতায় রয়েছে। আমরা কোনো না কোনো ফুটেজ দেখে তার পরিষ্কার ছবি পাব বলে আশা করছি। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে পুলিশকে এই বিষয়ে জানিয়েছি। অতি দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।’

