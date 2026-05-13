Ajker Patrika
বান্দরবান

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বিজিবি-চোরাকারবারি গুলি বিনিময়, আহত ১

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ঠেকাতে গিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের সঙ্গে চোরাকারবারিদের গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় চোরাকারবারিদের একজন আহত হয়েছেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরের জারুলিয়াছড়ির আগার লেবুবাগান এলাকায় আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। আহত ব্যক্তির নাম শামশুল আলম (৫০)। তিনি পাশের কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের মৌলভীকাটা গ্রামে দক্ষিণ মিয়াজিপাড়ার গোলাম বারীর ছেলে।

বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, সকালে একদল চোরাকারবারি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের কম্বনিয়া জারুলিয়াছড়ির আগার লেবুবাগানে চোরাই পণ্য বহনের সময় বিজিবির নজরে পড়ে। এ সময় বিজিবি ধাওয়া দিলে চোরাকারবারিরা গুলি ছোড়ে। বিজিবিও পাল্টা গুলি ছুড়লে চোরাকারবারি দল পিছু হটে। পরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। গুলি বিনিময়ের মধ্যে আহত হন চোরাকারবারি দলের সদস্য শামশুল। তাঁকে গোপনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাঁকে খুঁজে না পাওয়ায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আহত শামশুল আলমের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত স্থানীয় বাবুল বলেন, বিজিবির ওপর হামলার চেষ্টাকালে শামশুল মাথায় আঘাত হন।

এ বিষয়ে ১১ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. ফয়েজুল কবিরের সঙ্গে ফোন করে ও খুদে বার্তা পাঠিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এ কারণে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

গুলিসীমান্তবান্দরবানবিজিবিআহতজেলার খবরচোরাচালান
