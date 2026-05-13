নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বিজিবি-চোরাকারবারি গুলি বিনিময়, আহত ১

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ঠেকাতে গিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের সঙ্গে চোরাকারবারিদের গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় চোরাকারবারিদের একজন আহত হয়েছেন।
নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরের জারুলিয়াছড়ির আগার লেবুবাগান এলাকায় আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। আহত ব্যক্তির নাম শামশুল আলম (৫০)। তিনি পাশের কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের মৌলভীকাটা গ্রামে দক্ষিণ মিয়াজিপাড়ার গোলাম বারীর ছেলে।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, সকালে একদল চোরাকারবারি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের কম্বনিয়া জারুলিয়াছড়ির আগার লেবুবাগানে চোরাই পণ্য বহনের সময় বিজিবির নজরে পড়ে। এ সময় বিজিবি ধাওয়া দিলে চোরাকারবারিরা গুলি ছোড়ে। বিজিবিও পাল্টা গুলি ছুড়লে চোরাকারবারি দল পিছু হটে। পরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। গুলি বিনিময়ের মধ্যে আহত হন চোরাকারবারি দলের সদস্য শামশুল। তাঁকে গোপনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাঁকে খুঁজে না পাওয়ায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
আহত শামশুল আলমের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত স্থানীয় বাবুল বলেন, বিজিবির ওপর হামলার চেষ্টাকালে শামশুল মাথায় আঘাত হন।
এ বিষয়ে ১১ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. ফয়েজুল কবিরের সঙ্গে ফোন করে ও খুদে বার্তা পাঠিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এ কারণে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
হানিট্র্যাপে ফেলে ব্ল্যাকমেল করে এক ওষুধ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় ১৫ লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগে বিএনপির এক নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পটুয়াখালী শহরের বনানী এলাকা থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৬ মিনিট আগে
বাগেরহাটের শরণখোলায় বন কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হরিণশিকারি কুদ্দুস রাজাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর সহযোগীরা। আজ বুধবার (১৩ মে) দুপুরে এ ঘটনায় শরণখোলা থানায় মামলা করা হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
কুড়িগ্রাম শহরের ওহী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নামে একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বহনকারী ‘স্কুল বাস’ সড়কের পাশে খাদে পড়ে গেলে দুই শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়। আজ বুধবার (১৩ মে) দুপুরে জেলা শহরের পৌর এলাকার গড়ের পাড় নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে প্রশাসন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। সভাস্থল পরিদর্শন, নিরাপত্তা জোরদার, সড়কের সৌন্দর্যবর্ধন এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর ইতিমধ্যে মাঠে নেমেছে। সফর উপলক্ষে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।২৫ মিনিট আগে