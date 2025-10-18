সিভাসু অফিসার সমিতির সভাপতি খলিল, সম্পাদক জামাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) অফিসার সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন-২০২৫-এ সিনিয়র উপপরিচালক (জনসংযোগ ও প্রকাশনা) খলিলুর রহমান সভাপতি, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সহসভাপতি এবং ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মোহাম্মদ জামাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
১৪ অক্টোবর সিভাসু অডিটরিয়ামে ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী অচিন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী।
নির্বাচনে অন্য পদে বিজয়ীরা হলেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মো. নূরে আলম, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. রাহাদ হাসান, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক মো. আসিফ আহমেদ, সমাজকল্যাণ ও আপ্যায়ন সম্পাদক আ ন ম জাহিদ হাসান, মহিলা ও শিশুবিষয়ক সম্পাদক শারমিন সুলতানা এবং বহিঃক্যাম্পাস সম্পাদক মিজানুর রহমান।
কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, মো. খোরশেদ আলম, নাসির আহমদ ও মো. মনিরুল ইসলাম।
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) অফিসার সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন-২০২৫-এ সিনিয়র উপপরিচালক (জনসংযোগ ও প্রকাশনা) খলিলুর রহমান সভাপতি, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সহসভাপতি এবং ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মোহাম্মদ জামাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
১৪ অক্টোবর সিভাসু অডিটরিয়ামে ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী অচিন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী।
নির্বাচনে অন্য পদে বিজয়ীরা হলেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মো. নূরে আলম, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. রাহাদ হাসান, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক মো. আসিফ আহমেদ, সমাজকল্যাণ ও আপ্যায়ন সম্পাদক আ ন ম জাহিদ হাসান, মহিলা ও শিশুবিষয়ক সম্পাদক শারমিন সুলতানা এবং বহিঃক্যাম্পাস সম্পাদক মিজানুর রহমান।
কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, মো. খোরশেদ আলম, নাসির আহমদ ও মো. মনিরুল ইসলাম।
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণে রাত ৯টা পর্যন্ত কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ ছিল।২৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের মহেশখালীতে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযানে বিপুল অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে জিয়া বাহিনীর ৯ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কালারমারছড়ার সামিরা ঘোনা, মোহাম্মদ শাহ ঘোনা, নয়াপাড়া ও টেকপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো৪০ মিনিট আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সাত ঘণ্টা স্থবির থাকার পর আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টা থেকে ধীরে ধীরে পুনরায় ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। বিকেল থেকে বন্ধ থাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সচল হওয়ায় পর্যায়ক্রমে ছেড়ে যাচ্ছে বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলো।১ ঘণ্টা আগে
তরুণ গবেষকদের মিলনমেলা বসেছিল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি)। শনিবার ন্যাশনাল ইয়ুথ রিসার্চ সামিট-২০২৫ উপলক্ষে ববি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন।১ ঘণ্টা আগে