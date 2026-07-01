রাজধানীর তিনটি সরকারি হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ১২ জন দালালকে আটক করার জন্য র্যাবকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। অবশ্যই এটা একটা বলার মতো কাজ হয়েছে। দালালদের দোর্দণ্ডপ্রতাপে সরকারি হাসপাতালগুলোর যে নাজেহাল অবস্থা, সেটা কোনো নতুন খবর নয়। যাঁরাই সরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাঁরাই জানেন কী ধরনের পরিবেশ। কখন কোথা থেকে কীভাবে কোনো দালাল এসে পরিস্থিতি একেবারে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, সেটা যিনি দেখেছেন, তিনিই শুধু উপলব্ধি করতে পারেন। সুতরাং র্যাবের অভিযানের ফলে দালালেরা আটক হওয়ায় রোগীরা কিছুটা হলেও বিভ্রান্তি থেকে বের হতে পারবেন।
দালালদের নিয়ে জানা গল্পটি হলো, সরকারি হাসপাতালে আসা রোগী এবং তাঁর স্বজনদের কাছে এসে দালালেরা জানায়, দ্রুততম সময়ে এবং উন্নত চিকিৎসা পেতে চাইলে এই হাসপাতালে বসে থাকলে চলবে না। যেতে হবে বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে আছেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা। একবার সেখানে যেতে পারলেই রোগমুক্তির আশা শতভাগ। এ ধরনের প্রলোভনে বিচলিত হয়ে যাঁরা বেসরকারি হাসপাতালে যান, তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটে, তা নিয়েও পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। তবে মুশকিল হলো, দালালদের এসব ‘কীর্তি’র খবর প্রকাশিত হলেও সাধারণ মানুষ তা আমলে নিতে চায় না। প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে তারা দালালদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো, মাত্র ১২ জন দালালকে ধরে শাস্তি দিলেই কি দালালদের এই ব্যবসা লাটে উঠবে? সাধারণ মানুষ কি এর পর থেকে সরল বিশ্বাসের কারণে এই প্রতারণায় ফাঁদে আর পা দেবে না?
প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে, সরকারি হাসপাতালগুলো আদতেই দালালমুক্ত হতে পারবে কি না। দালালেরা যে হিমশৈল বা আইসবার্গের উপরি অংশমাত্র, সে কথাও সংশ্লিষ্ট সবার জানা। কীভাবে এই দালালশ্রেণি অবাধে হাসপাতাল এলাকায় ঘুরে বেড়ায়, সেটা নিশ্চয় খোঁজ নিলে জানা যাবে। দালালেরা সরকারি হাসপাতাল থেকে যে বেসরকারি হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে যায়, সেই হাসপাতালের মালিক কে, কোন চিকিৎসকেরা সেসব হাসপাতালে কাজ করেন, দালালদের কারা পরিচালনা করেন, কাদের কাছ থেকে তারা পয়সা পায়? রোগীর পকেট কাটা এই গোষ্ঠীর মধ্যে কারা কারা যুক্ত আছে, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দালাল ব্যবসা ঠেকাতে পারেন না কেন? শর্ষের মধ্যে ভূত আছে কি না, সেটাও তো দেখা দরকার।
সে কারণে র্যাবের এই ভালো উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেও পরবর্তীকালে সরকারি হাসপাতালগুলো একেবারে দালালমুক্ত হয়ে যাবে—এ রকম বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। শুধু দালালদের মাঝে মাঝে আটক করে জেল-জরিমানা করা হলেই এরা হাসপাতাল এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে, এমনটা ভাবা কঠিন। এদের শিকড় কোথায়, তা জানার পর যদি ওপর মহলের চাপে রহস্যটা চেপে যাওয়া হয়, তাহলে যেই লাউ, সেই কদুই হবে। কাজের কাজ আর কিছুই হবে না।
আমরা চাইব, দালাল চক্র সমূলে উচ্ছেদ হোক। সেটা সহজ কাজ নয় জেনেও আন্তরিকতার সঙ্গে দালালদের প্রতিরোধ করার জন্য সবাই সচেতন হোক, এটাই কাম্য।
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়কে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রথমত, তৃণমূলের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিরাট অংশের মানুষের বিপুল ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। আর জি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনাও মানুষের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। তৃণমূল দলটি বেশ কয়েক বছর ধরে ‘আইপ্যাক’ নামের এক১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের সরকারি চাকরি ব্যবস্থায় সম্প্রতি যে ঘটনা বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে, তা হলো শিক্ষা ক্যাডারের ৩৫৫ জন কর্মকর্তার একযোগে প্রশাসন ক্যাডারে উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য আবেদন। সরকারি কলেজের শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পর্যায়ে কর্মরত অনেক অভিজ্ঞ কর১ ঘণ্টা আগে
গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে চার মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনও প্রায় সমাপ্তির পথে। কিন্তু এরপরও খানিকটা হতাশা নিয়েই লক্ষ করতে হচ্ছে যে মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত ৫০টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অধিকাংশই এখন পর্যন্ত গঠিত হয়নি।১ দিন আগে
বাংলাদেশের উর্বর পলিমাটি, নদ-নদীর পলল ও অনুকূল আবহাওয়া যুগ যুগ ধরে কৃষককে নানাবিধ ফসল ফলাতে সাহায্য করছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে নিজস্ব কিছু ঐতিহ্যবাহী ফল-ফসল।১ দিন আগে