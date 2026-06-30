Ajker Patrika
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ফুটবল

নরওয়েকে কখনো হারাতে পারেনি ব্রাজিল, এবার কী হবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
নরওয়েকে কখনো হারাতে পারেনি ব্রাজিল, এবার কী হবে
শেষ ষোলোয় নরওয়েকে পেয়েছে ব্রাজিল। ছবি: এএফপি

জাপানকে হারিয়ে নাটকীয়ভাবে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল।তবে কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছানোর লড়াইয়ে সেলেসাওদের সামনে এবার অপেক্ষা করছে এমন এক প্রতিপক্ষ, যাদের বিপক্ষে ফুটবলের ইতিহাসে কখনো কোনো জয়ের রেকর্ড নেই তাদের। শেষ আটে যেতে হলে ব্রাজিলকে এবার ভাঙতে হবে দীর্ঘ ৩৬ বছরের এক গেরো।

রোববার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নরওয়ের মুখোমুখি হবে কার্লো আনচেলত্তির। আজ আইভরি কোস্টকে ২–১ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করেছে নরওয়ে। ১৯৮৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত চারবার লড়েছে দুই দল। তবে কখনোই ব্রাজিল জয়ের স্বাদ পায়নি। যার মধ্যে দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে এবং বাকি দুটিতে জয় পেয়েছে নরওয়ে।

বিশ্বকাপে দুই দলের একমাত্র দেখা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। সেবার ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল নরওয়েজিয়ানরা। অবশ্য সেই গ্রুপের শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ডে গিয়েছিল ব্রাজিল। বিশ্বকাপের আগের বছর সেলেসাওদের প্রীতি ম্যাচে ৪–২ গোলে হারায় নরওয়ে। দুই দেশ সর্বশেষ একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল ২০০৬ সালে এক প্রীতি ম্যাচে, যা ১-১ গোলে ড্র হয়।

২০ বছর পর আবারও ব্রাজিলের সামনে নরওয়ে। লক্ষ্য এবার ইতিহাস বদলানো। আর নরওয়ের চোখ থাকবে নতুন ইতিহাস গড়ার। আর্লিং হালান্ড–মার্টিন ওডেগার্ডদের নিয়ে গড়া সোনালি প্রজন্ম অঘটন ঘটাতে পারবে কি না, তা সময় বলে দেবে। নিউজার্সির মাঠে রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

বিষয়:

ফুটবলব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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