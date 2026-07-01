একটি নীরব কিন্তু গভীর রাষ্ট্রীয় সংকেত

বাংলাদেশের সরকারি চাকরি ব্যবস্থায় সম্প্রতি যে ঘটনা বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে, তা হলো শিক্ষা ক্যাডারের ৩৫৫ জন কর্মকর্তার একযোগে প্রশাসন ক্যাডারে উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য আবেদন। সরকারি কলেজের শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পর্যায়ে কর্মরত অনেক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এই ঘটনা শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বা ক্যারিয়ার পরিবর্তনের বিষয় নয়; বরং এটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা কাঠামোগত বাস্তবতার প্রতিফলন।
এই প্রবণতা বোঝার জন্য প্রথমেই বুঝতে হবে শিক্ষা ক্যাডারের প্রকৃতি। শিক্ষা ক্যাডার এমন একটি পেশাগত ক্ষেত্র, যেখানে জ্ঞান, গবেষণা, শিক্ষকতা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন একসঙ্গে কাজ করে। এখানে কাজ করার মূল উদ্দেশ্য শুধু চাকরি নয়, বরং একটি প্রজন্মকে গড়ে তোলা, নীতিনির্ধারণে অবদান রাখা এবং দেশের ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ তৈরি করা। কিন্তু বাস্তব চিত্র অনেক সময় এই আদর্শিক কাঠামোর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
অনেক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা দীর্ঘ সময় ধরে একই পদে থেকে যান। পদোন্নতির সুযোগ সীমিত, প্রক্রিয়া জটিল এবং অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত। সিনিয়রিটি-নির্ভর কাঠামো, প্রশাসনিক জট এবং সীমিত শূন্য পদ অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তার অগ্রগতিকে ধীর করে দেয়। এর ফলে একধরনের মানসিক ক্লান্তি তৈরি হয়, যেখানে পেশাগত উন্নতির পথ ধীরে ধীরে সংকুচিত মনে হতে থাকে। এই অবস্থায় যখন অন্য একটি ক্যাডার, বিশেষ করে প্রশাসন ক্যাডার তুলনামূলকভাবে দ্রুত পদোন্নতি, নীতিনির্ধারণী ক্ষমতা এবং বৃহত্তর প্রশাসনিক প্রভাবের সুযোগ দেয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি আকর্ষণ তৈরি হয়।
প্রশাসন ক্যাডারের আকর্ষণ মূলত তার ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে নিহিত। এখানে মাঠ প্রশাসন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নীতি প্রণয়ন পর্যন্ত একটি বিস্তৃত ক্যারিয়ার পথ রয়েছে। একজন কর্মকর্তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বড় দায়িত্ব, অধিক ক্ষমতা এবং সরাসরি নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। এই গতিশীলতা অনেকের কাছে পেশাগত সন্তুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠে। ফলে শিক্ষা ক্যাডারের কিছু কর্মকর্তা এই কাঠামোকে নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর মনে করেন।
কিন্তু বিষয়টি শুধু ব্যক্তিগত পছন্দ কিংবা ক্যারিয়ার পরিবর্তনের বিষয় নয়। এর ভেতরে একটি বড় কাঠামোগত প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। যখন একসঙ্গে শত শত শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা শিক্ষা খাত থেকে প্রশাসনিক কাঠামোর দিকে ঝুঁকে পড়েন, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে শিক্ষা খাতের ভেতরে কোথাও না কোথাও একটি ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। এই ভারসাম্যহীনতা কখনো পদোন্নতির সুযোগে, কখনো কাজের স্বীকৃতিতে, আবার কখনো নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতায় প্রকাশ পায়।
এর ফলে শিক্ষা খাত একটি দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। কারণ, শিক্ষা প্রশাসন শুধু নীতি বাস্তবায়নের জায়গা নয়, বরং এটি অভিজ্ঞতা, ধারাবাহিকতা এবং পেশাগত জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাঠামো। যখন এই কাঠামোর অভিজ্ঞ জনবল ধীরে ধীরে অন্য খাতে চলে যায়, তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করা সহজ হয় না।
এই বাস্তবতা আরও গভীর একটি প্রশ্ন তোলে—রাষ্ট্র কি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত, অর্থাৎ শিক্ষা, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করছে? যদি শিক্ষা ক্যাডারের ভেতরেই দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং উন্নতির সুযোগ যথেষ্ট না থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মেধাবীরা বিকল্প পথ খুঁজবে। এটি কোনো ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়; বরং একটি সিস্টেমের সংকেত।
এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রয়োজন একটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন। শিক্ষা ক্যাডারকে শুধু শিক্ষকতা কিংবা প্রশাসনিক সহায়তার একটি কাঠামো হিসেবে না দেখে এটিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ, নীতিনির্ধারণী এবং গবেষণাভিত্তিক পেশাগত ক্ষেত্র হিসেবে পুনর্গঠন করতে হবে। পদোন্নতির প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত এবং পারফরম্যান্সভিত্তিক করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনে কাজের সুযোগ, নেতৃত্বের ভূমিকা এবং নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিক্ষা ও প্রশাসনকে আলাদা প্রতিযোগী ক্যাডার হিসেবে না দেখে বরং পরিপূরক কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। শিক্ষা তৈরি করে মানবসম্পদ, আর প্রশাসন সেই মানবসম্পদকে পরিচালনা করে রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো গড়ে তোলে। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। তাই এই দুই কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় ও ভারসাম্য নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের মূল শর্ত।
বিসিএসের ফল প্রকাশের পর সোশ্যাল মিডিয়াসহ গণমাধ্যমে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলে। বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। যেমন প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দিলে একজন যে সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা পেয়ে থাকেন, অন্য ক্যাডারে সেসব সুবিধা নেই। প্রশাসন ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তা একটু কর্তৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চলতে চান বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার এই কর্তৃত্বের মধ্যে অনেকে ভালো কাজ করছেন, এটা ঠিক। তবে কর্তৃত্ব ও বৈষম্যের কারণে প্রশাসন ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেক অসন্তোষও রয়েছে, গবেষণা করলে এই সত্য আশা করি প্রকাশিত হবে। প্রশাসন ক্যাডারে সার্ভিস হোল্ডাররা সর্বোচ্চ স্পেশাল গ্রেড পেয়ে থাকেন, আর সেখানে প্রকৌশল ক্যাডাররা সর্বোচ্চ দ্বিতীয় গ্রেডে যেতে পারেন। চিকিৎসকেরাও যেতে পারেন দ্বিতীয় গ্রেড পর্যন্ত।
এ ছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে কার লোন ৩০ লাখ টাকা বিনা সুদে, গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা মাসিক ৩০ হাজার টাকা, বাবুর্চি ভাতা মাসিক ১৬ হাজার টাকা, প্রহরী ভাতা মাসিক ১৬ হাজার টাকা, মোবাইল ভাতা ৭৫ হাজার টাকা, মোবাইল ফোনের বিল আনলিমিটেড। প্রকৌশল, চিকিৎসা এবং শিক্ষা ক্যাডারে এসব সুবিধা নেই। প্রশাসন ক্যাডারে প্রমোশনের ক্ষেত্রে পদের চেয়ে তিন থেকে পাঁচ গুণ পদোন্নতি পেয়ে থাকেন, কিন্তু অন্য ক্যাডারে পদ ফাঁকা না থাকলে পদোন্নতি পাবেন না। একই বিসিএস দিয়ে কেউ চিকিৎসক, সহকারী সচিব বা কলেজের শিক্ষক হচ্ছেন, পরে প্রমোশনে প্রশাসন ক্যাডারের লোকজন যে সময় ১ বা ২ নম্বর গ্রেডে যাচ্ছেন; ওই সময়ে চিকিৎসক বা শিক্ষক ৪ বা ৫ নম্বর গ্রেডে যেতে পারছেন না। এত বৈষম্য থাকলে কীভাবে অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তা মানসিকভাবে সন্তুষ্টি নিয়ে কাজ করবেন? আসন্ন পে স্কেলে এসব বৈষম্য দূর করা জরুরি।
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