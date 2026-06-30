দেশের বাজারে কমেই চলেছে সোনার দাম, ভরিতে কত

দেশের বাজারে সোনার গয়নার দাম কমেই চলেছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ জুন) আবারও দাম কমল ৩ হাজার ৩১৬ টাকা। সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন দাম জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। নতুন দামের তালিকা অনুযায়ী ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি ২ লাখ ২১ হাজার ৯৭৪ টাকা, যা আগে ছিল ২ লাখ ২৫ হাজার ২৯০ টাকা।
নতুন মূল্য অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ১১ হাজার ৯৯৩ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি ১ লাখ ৮২ হাজার ৭৫ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম প্রতি ভরি ১ লাখ ৪৮ হাজার ৭৬৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
অন্যদিকে ২২ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি ৪ হাজার ৪৯০ টাকা, ২১ ক্যারেটের ৪ হাজার ২৫৮ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির রুপার প্রতি ভরি ২ হাজার ৭৪১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বাজুস আরও জানিয়েছে, আজ সকাল ১০টা থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এ দর কার্যকর থাকবে।
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