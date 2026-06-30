আকিজ বশির গ্রুপে চাকরি, ৪৫ বছর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ফ্লোট গ্লাস বিভাগে হেড অব সেলস পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড অব সেলস।
বিভাগ: ফ্লোট গ্লাস।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে এমবিএ থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: ট্রেড মার্কেটিং, বিক্রয় কৌশল প্রণয়নে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: ১৫ থেকে ২০ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: ৩৫ থেকে ৪৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, গ্র্যাচুইটি, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, দুটি উৎসব বোনাস, ছুটিকালীন ভ্রমণ ভাতা।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
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