Ajker Patrika
জাতীয়

প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে ‘কৃষক কার্ড’ পাওয়া টাঙ্গাইলের সেই আলোচিত কৃষক কবির হোসেন আর নেই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে ‘কৃষক কার্ড’ পাওয়া টাঙ্গাইলের সেই আলোচিত কৃষক কবির হোসেন আর নেই
টাঙ্গাইলের আলোচিত কৃষক ও কনটেন্ট নির্মাতা কবির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃষকের জীবন ও সংগ্রাম তুলে ধরে দেশজুড়ে পরিচিতি লাভ করা টাঙ্গাইলের সেই আলোচিত প্রান্তিক কৃষক ও কনটেন্ট নির্মাতা কবির হোসেন আর নেই। আজ মঙ্গলবার রাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

কবির হোসেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ঘারিন্দা ইউনিয়নের তারটিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শুধু মাঠের চাষিই ছিলেন না, বরং প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষকের প্রতিদিনের জীবন, সংগ্রাম ও অমিত সম্ভাবনাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও আকারে তুলে ধরতেন। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন তিনি।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে ‘কৃষক কার্ড’ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচনায় আসেন। কার্ড প্রাপ্তি নিয়ে নানা গুঞ্জনের পর সরকারি ও প্রশাসনিক বিশেষ তদন্তে তিনি একজন সত্যিকারের ও প্রকৃত প্রান্তিক কৃষক হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

প্রান্তিক এই কৃষকের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. মামুন হাসানের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই শোক বার্তা জানানো হয়।

শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, কবির হোসেন ছিলেন একজন অত্যন্ত কর্মঠ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সত্যিকারের কৃষিপ্রেমী মানুষ। কৃষিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কৃষকের সংগ্রাম, সাফল্য ও জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র সাধারণ মানুষের সামনে নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, কবির হোসেনের মতো একজন মাঠের মানুষের অকাল চলে যাওয়া দেশের কৃষি অঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। দেশ আজ একজন নিবেদিতপ্রাণ কৃষক ও অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্বকে হারাল।

কৃষিমন্ত্রী মরহুম কবির হোসেনের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বিষয়:

কৃষিমন্ত্রীমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়টাঙ্গাইলপ্রধানমন্ত্রীকৃষক কার্ড
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