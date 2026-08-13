ফারাক্কা চুক্তি নবায়নে ভারতের জোরালো আশ্বাস, জানাল পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সংসদীয় কমিটির বৈঠক
ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টনে করা ফারাক্কা চুক্তি নবায়নের বিষয়ে দেশটির কাছ থেকে জোরালো আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। আগামী ডিসেম্বরে ৩০ বছর মেয়াদি এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সংসদ সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বৈঠকে জানানো হয়, ফারাক্কা চুক্তি নবায়নের বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে জোরালো আশ্বাস পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে আগামী বছর থেকে তিস্তা মহাপরিকল্পনার মূল কাজ শুরু করার কথা জানানো হয়েছে।
এ ছাড়া পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প একনেকে অনুমোদনের বিষয়টিও বৈঠকে জানানো হয়। নদীভাঙন রোধে আগাম প্রস্তুতি, বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা করেন কমিটির সদস্যরা।
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে ৯৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ৭ হাজার ৮৩২ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
বৈঠকে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা, বরাদ্দ করা অর্থের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জনগণের জন্য সরকারি সেবার মানোন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।
কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলনের সভাপতিত্বে বৈঠকে পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদসহ কমিটির সদস্যরা অংশ নেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কমিটিকে জানান, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে পুলিশের নিয়োগে কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বা দলীয়করণ করা হয়নি। নিরপেক্ষভাবেই তারা নিয়োগ দিয়েছে। বৈঠকে বিরোধী দলের দুজন সদস্য উপস্থিত থাকলেও পুলিশের নিয়োগ নিয়ে তাঁরা কথা বলেননি বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
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