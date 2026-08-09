Ajker Patrika
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নওগাঁ

সৌদি আরবে আগুনে পুড়ে নওগাঁর ৭ জনের মৃত্যু

 নওগাঁ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৬, ২৩: ১২
সৌদি আরবে আগুনে পুড়ে নওগাঁর ৭ জনের মৃত্যু
সৌদি আরবে একটি সোফা তৈরির কারখানায় আগুন। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবে একটি সোফা তৈরির কারখানায় আগুনে পুড়ে নওগাঁর আত্রাই উপজেলার সাতজনের মৃত্যু হয়েছে।

তাঁদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সৌদি আরবে গিয়ে ওই সোফা তৈরির কারখানায় কাজ করছিলেন তাঁরা। রোববার কারখানায় আগুন লেগে ওই সাতজনের মৃত্যু হয়। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, উপজেলার গন্ডগোহালী গ্রামের ৪ জন, বিষা গ্রামের ২ জন এবং পারকাসুন্দা গ্রামের ১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

বিষয়:

নওগাঁআগুনরাজশাহী বিভাগজেলার খবরসৌদি আরব
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