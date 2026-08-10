গাজীপুর ডিসি অফিসের নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর অধীনস্থ অফিসগুলোর ২০তম গ্রেডের ‘অফিস সহায়ক’ ও ‘নিরাপত্তাপ্রহরী’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে এ সূচি প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১১ ও ১২ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
১১ আগস্ট ১০০ জন ‘অফিস সহায়ক’ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর ১২ আগস্ট অবশিষ্ট ১৯ জন ‘অফিস সহায়ক’ ও ২২ জন ‘নিরাপত্তাপ্রহরী’ প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোটার প্রমাণক, লিখিত পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র এবং সব কাগজপত্রের এক সেট ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।
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