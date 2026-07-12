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এক্সিকিউটিভ নেবে ক্রাউন সিমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
এক্সিকিউটিভ নেবে ক্রাউন সিমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের লার্জ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: লার্জ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৬ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: কোম্পানির নীতি অনুযায়ী।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং ২টি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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