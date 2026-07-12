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বেসরকারি

৩ পদে চাকরি দিচ্ছে উত্তরা মোটরস, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৪০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
৩ পদে চাকরি দিচ্ছে উত্তরা মোটরস, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৪০ হাজার

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উত্তরা মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অডিট/অ্যাকাউন্টস বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অডিট/অ্যাকাউন্টস

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স অব কমার্স (এমকম)।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৩০,০০০-৪০,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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