পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র যেভাবে বদলে দেবে বাংলাদেশের জ্বালানি খাত

বাংলাদেশের পদ্মা নদীর তীরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারটি বিশাল আইভরি বা হাতির দাঁতের রঙের কুলিং টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে ব্যস্ত স্থানীয় পর্যটকেরা। ২০২৮ সালে পুরোপুরি সম্পন্ন হওয়ার পর রূপপুর কেন্দ্রের রাশিয়ার সহায়তায় নির্মিত দুটি চুল্লি দেশের মোট বিদ্যুতের প্রায় ১৫ শতাংশ সরবরাহ করতে পারবে।
এই প্রকল্প বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য একটি দুঃসাহসী বাজি। শিল্পায়নের পথে হাঁটা এই অর্থনীতি বিপুল খরচ না বাড়িয়েও যে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে নিজের চাহিদা মেটাতে পারে, তা প্রমাণের চেষ্টা এই প্রকল্প। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোও রূপপুরের দিকে গভীর নজর রাখছে এ কারণেই।
গত কয়েক বছরে পারমাণবিক শক্তির নতুন করে পুনর্জাগরণ ঘটেছে। বিশেষ করে ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পর নিরাপত্তা ঝুঁকি আর মাত্রাতিরিক্ত খরচের কারণে বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারে যে এক ধরনের তিক্ততা তৈরি হয়েছিল, সেই আশঙ্কাগুলো এখন আড়ালে পড়ে গেছে। এর পেছনে রয়েছে কার্বনমুক্ত হওয়ার তাগিদ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পরিবহন ব্যবস্থার বিদ্যুতায়নের ফলে বিদ্যুতের আকস্মিক ও ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি।
বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে পারমাণবিক শক্তির গুরুত্ব ডেটা সেন্টারের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের লক্ষ্য হলো জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা এবং ইরান যুদ্ধের মতো বাহ্যিক অভিঘাতের মুখে নিজেদের ভঙ্গুরতা হ্রাস করা। পারস্য উপসাগর থেকে তেল ও গ্যাস রপ্তানি এই সংঘাতের কারণে ব্যাহত হওয়ায় ফিলিং স্টেশনগুলোতে দীর্ঘ লাইন নিয়মিত দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, গ্রামীণ জনপদে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং সহ্য করতে হয়েছে এবং কারখানার উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ভারতের বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের জ্বালানি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচির প্রধান আর. শ্রীকান্ত বলেন, ‘সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতগুলো—ইরান এবং রাশিয়া-ইউক্রেন—দেখিয়ে দিয়েছে যে, সম্পদের ঘাটতি ধনী দেশগুলোর চেয়ে গরিব দেশগুলোকে বেশি আঘাত করে। আর এটাই উদীয়মান অর্থনীতিগুলোতে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করে তোলে।’
২৪০০ মেগাওয়াটের এই প্রকল্প গড়ে তুলতে এক দশকেরও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। এই দীর্ঘ সময় কোভিড-১৯ মহামারি, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ এবং ইরান যুদ্ধের মতো একের পর এক বড় ধরনের ওলটপালটের মধ্য দিয়ে কেটেছে। এই ঘটনাগুলো আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাবেক কৌশলকে সমর্থন করলেও, রূপপুরের মূল সময়সীমা—অর্থাৎ ২০২৩ সালের মধ্যে প্রথম ইউনিট চালু করার লক্ষ্যটিকে অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে।
২০২৪ সালে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর গত ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসা দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই প্রকল্প এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন। বছরের পর বছর চলা অচলাবস্থা ভেঙে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনরুজ্জীবিত করার যে প্রয়াস সরকারের আছে, এই প্রকল্প তার সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে যায়।
প্রকল্প পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহেদুল হাসান জানান, প্রথম চুল্লিটি ২০২৭ সালের শুরুতে পুরোপুরি কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এর ঠিক এক বছর পর দ্বিতীয়টি চালু হবে।
অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির মতোই বাংলাদেশও দেখছে যে—পারমাণবিক প্রকল্পের খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রোসাটমের সঙ্গে মূল চুক্তি অনুযায়ী প্রথম কয়েক বছরের জ্বালানিসহ এই কেন্দ্রের খরচ পড়বে প্রায় ১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার ব্যাপক অবমূল্যায়নের কারণে স্থানীয় মুদ্রায় এই খরচ এক দশক আগের অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে এখন প্রায় এক-চতুর্থাংশ বেড়ে গেছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এই বিলম্ব বাংলাদেশের জন্য বিশাল আর্থিক ক্ষতি ডেকে এনেছে। সময়মতো কাজ শেষ হলে কেবল এই বিপুল খরচ বৃদ্ধিই এড়ানো যেত না, বরং জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানির পেছনে আমাদের যে ব্যয় হয়, তাও অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হতো।’
বিদ্যুৎ উৎপাদনের আনুমানিক খরচ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানালেও, কেন্দ্র পরিচালক জাহেদুল হাসান দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন—এটি দেশের জন্য অর্থের সঠিক মূল্যায়ন হবে। তিনি বলেন, ‘দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহের নিশ্চয়তা, সরবরাহ শৃঙ্খলের সংকট থেকে সুরক্ষা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ—সব দিক বিবেচনা করলে এটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ।’
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের তথ্য অনুযায়ী, জ্বালানি সংকটের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা কবচ হিসেবে বাংলাদেশ এখন ক্ষুদ্র মডুলার রিয়্যাক্টর (এসএমআর) ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এই লক্ষ্যে রোলস-রয়েস হোল্ডিংস পিএলসি এবং চীনা প্রস্তুতকারকসহ বিভিন্ন সরবরাহকারীদের সাথে প্রাথমিক আলোচনাও শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ‘সরকার এমন কিছু প্ল্যান্টের খোঁজ করছে যা ৩০০ থেকে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এগুলো নদীর তীরে তৈরি করার মতো যথেষ্ট ছোট এবং প্রথাগত বড় রিয়্যাক্টরের চেয়ে অনেক দ্রুত স্থাপন করা সম্ভব। আমরা আর বড় আকারের প্ল্যান্টের দিকে যাব না, কারণ সেখানে বিশাল দায়বদ্ধতা থাকে।’
পারমাণবিক শক্তির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো—এটি কার্বন-সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন। ফলে শক্তির রূপান্তর বা এনার্জি ট্রানজিশনের এই সময়ে সৌর বা বায়ু বিদ্যুতের মতো মাঝে মাঝে সচল হওয়া নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিপূরক হিসেবে এটি একটি আদর্শ ‘বেসলোড’ উৎস। তবে এই প্রযুক্তির (এসএমআর) পূর্ণ বিকাশ ঘটার আগ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশগুলোকেও উচ্চ প্রাথমিক মূলধনি খরচ, দীর্ঘ নির্মাণকাল এবং খরচ বাড়িয়ে দেওয়া বিলম্বের ঝুঁকির মুখোমুখি হতেই হবে।
ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স অ্যানালাইসিসের প্রধান বাংলাদেশ বিশ্লেষক শফিকুল আলম বলেন, ‘রূপপুর প্ল্যান্ট নিশ্চিত করবে যেন আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে নতুন কোনো বেসলোড সক্ষমতা তৈরি করতে না হয়। এর ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপনের গতি বাড়ানো এবং গ্রিড আধুনিকায়নে বিনিয়োগের একটি দারুণ সুযোগ তৈরি হবে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফিকুল ইসলামের মতে, দেশের সক্ষমতার প্রতি ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস মানুষের মনে এক ধরনের স্বস্তি এনে দিয়েছে। রূপপুর প্ল্যান্টের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের সেলফি তোলার দৃশ্যই বলে দেয়, এই প্রকল্প কীভাবে জনসমর্থন কুড়াতে সফল হয়েছে। কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের নিউক্লিয়ার পলিসি প্রোগ্রামের সিনিয়র ফেলো এবং সহ-পরিচালক টবি ডাল্টনের মতে, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোও হয়তো একই ধরনের অনুভূতিতে ধাবিত হতে পারে। পারমাণবিক শক্তিকে আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে দেখার যে মানসিকতা, তা এর চারপাশের আলোচনাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।
তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, পারমাণবিক প্ল্যান্ট টেকসইভাবে পরিচালনার জন্য সরকারকে প্রথমে প্রয়োজনীয় সব উপাদান নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষ জনবল, একটি বিশ্বস্ত ও স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যাপক জনসমর্থন এবং ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক উপায়। ডাল্টন বলেন, ‘আমার ভয় হয় যে, পারমাণবিক শক্তি নিয়ে তৈরি হওয়া এই বাড়তি উন্মাদনা দেশগুলোকে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি না যে কোনো উন্নয়নশীল অর্থনীতি এমন একটি প্রযুক্তির পরীক্ষাগার হতে চাইবে, যা অন্য কোথাও এখনও প্রমাণিত বা প্রদর্শিত হয়নি।’
আরেকটি বড় জটিলতা হলো—প্রযুক্তি কেনার ক্ষেত্রে সীমিত বিকল্প, যা এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার মতো। বৈশ্বিক পারমাণবিক বাজার মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো হাতে গোনা কয়েকটি দেশের নিয়ন্ত্রণে, যারা সীমিত কিছু রিয়্যাক্টর প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে বর্তমানে নির্মাণাধীন ৮০টি রিয়্যাক্টরের সিংহভাগই এশিয়ায়, যা নিয়ন্ত্রণ করছে চীন ও রাশিয়া। এই দুই দেশ তাদের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে এবং আগ্রহ তৈরি করতে তাদের বর্তমান প্রযুক্তির পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে আরও বহু বছর সময় লাগবে এমন প্রযুক্তিগুলোকেও বেশ আগ্রাসীভাবে তুলে ধরছে।
রাশিয়ার রোসাটম এক ইমেইল বার্তায় জানিয়েছে, ‘উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেবল একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ারই নয়; এটি জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা, শিল্পায়নের গতি বাড়ানো এবং দেশের ভেতরেই উন্নত প্রকৌশল ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতা গড়ে তোলার একটি বড় মাধ্যম।’
ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের শ্রীকান্তের মতে, উচ্চ মূলধনি খরচের চ্যালেঞ্জটি দূর করা হয়েছে রুশ মডেলে। তারা গ্রাহকদের ঋণের সুবিধা দেয়, যাতে প্রাথমিক খরচগুলো ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে পরিশোধ করা যায়।
বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর উন্নয়ন পারমাণবিক শক্তির আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ভারতের পরিকল্পনা রয়েছে—২০৪৭ সালের মধ্যে তাদের পারমাণবিক বিদ্যুৎ সক্ষমতা ১১ গুণ বাড়িয়ে ১০০ গিগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার। দেশটির দক্ষিণ প্রান্তের ছোট্ট এক জেলেপাড়া কুডানকুলামে রোসাটম ইতিমধ্যেই চারটি ১-গিগাওয়াট ক্ষমতার রিয়্যাক্টর নির্মাণ করছে। অন্যদিকে ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে, পাকিস্তানে চীন ছয়টি রিয়্যাক্টর সরবরাহ করেছে, যা প্রায় ৩ দশমিক ৩ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা নিশ্চিত করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘রূপপুর প্রকল্প স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে এক অনন্য গর্বের অনুভূতি যোগ করেছে। তারা এখন ভাবছে, ভারত ও পাকিস্তান যদি এটা করতে পারে, তবে আমরা সাবেক দিনে পিছিয়ে থাকব কেন, আমরাও পানি থেকে শুরু করে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে এটা করতে পারি।’
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