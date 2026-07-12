৩ পদে কর্মী নেবে ভিভো, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ভিভো বাংলাদেশ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফিল্ড অপারেশনস অ্যান্ড লিড কালেকশন বিভাগে ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত।
বিভাগের নাম: ফিল্ড অপারেশনস অ্যান্ড লিড কালেকশন।
পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২-৪৫ বছর।
কর্মস্থল: কুমিল্লা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
আরও পড়ুন:
কর্মক্ষেত্রে সাফল্য শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, আচরণ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের ধরনও তাঁর পেশাগত অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।৮ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফসি) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইন্টারনাল অডিট বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত...২১ ঘণ্টা আগে
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেড বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে বেচাকেনার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে