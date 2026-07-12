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বেসরকারি

৩ পদে কর্মী নেবে ভিভো, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
৩ পদে কর্মী নেবে ভিভো, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ভিভো বাংলাদেশ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফিল্ড অপারেশনস অ্যান্ড লিড কালেকশন বিভাগে ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগের নাম: ফিল্ড অপারেশনস অ্যান্ড লিড কালেকশন।

পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ২২-৪৫ বছর।

কর্মস্থল: কুমিল্লা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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