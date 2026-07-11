Ajker Patrika
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পাবনা

এমপি শিমুল বিশ্বাসকে ‘কটূক্তি’, এনসিপিকে পাবনায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা

পাবনা প্রতিনিধি
এমপি শিমুল বিশ্বাসকে ‘কটূক্তি’, এনসিপিকে পাবনায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
পাবনা শহরে শনিবার সন্ধ্যায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা–কর্মীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনা-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারের প্রতিবাদে পাবনায় বিক্ষোভ মানববন্ধন করেছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা–কর্মীরা। সেই সঙ্গে পাবনায় এনসিপিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন তারা।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় পাবনা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে শহরের থানা রোড থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে আব্দুল হামিদ রোডের বাণী সিনেমা হল হয়ে শহীদ চত্বরের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য দেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইয়ামিন খান, সদস্যসচিব কমল শেখ টিটু, যুগ্ম-আহ্বায়ক দীপঙ্কর সরকার জিতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক এস এম আদনান উদ্দিন, পাবনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব হারুন অর রশীদ বাদশা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, শুক্রবার (১০ জুলাই) দুপুরে পাবনায় শহীদ চত্বর পরিদর্শনের সময় এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম এবং একইদিন নাটোরে সমাবেশে যুগ্ম আহ্বায়ক সরওয়ার তুষার পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য শিমুল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কটূক্তি ও মিথ্যাচারমূলক বক্তব্য দেন। তাই এনসিপির বিতর্কিত নেতাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়। সেই সঙ্গে পাবনায় এনসিপিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন নেতারা।

এর আগে শনিবার সকালে একই দাবিতে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাস পাবনা জেলা শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাসাসের আহ্বায়ক ও প্রধানমন্ত্রীর আলোকচিত্রী খালেদ হোসেন পরাগের নির্দেশনায় পাবনা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তব্য দেন, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এবি এম ফজলুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক এস এম আদনান উদ্দিন, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাবেক সমন্বয়ক ইউসুফ আরফান বিপ্লব, পাবনা সদর পৌর জাসাসের আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম হীরা, সদর উপজেলা জাসাসের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাইয়ুম তরু, আটঘড়িয়া উপজেলা জাসাসের সদস্যসচিব ফয়সাল আবু জার প্রমুখ।

বিষয়:

পাবনারাজশাহী বিভাগজেলার খবরস্বেচ্ছাসেবক দলএনসিপিশ্রমিক দল
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