Ajker Patrika
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ফুটবল

আর্জেন্টিনা সেমিতে ওঠায় বিশ্বকাপে এমন ঘটনা এবারই প্রথম

ক্রীড়া ডেস্ক    
আর্জেন্টিনা সেমিতে ওঠায় বিশ্বকাপে এমন ঘটনা এবারই প্রথম
সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিতে উঠেছে আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

আর্জেন্টিনার ভক্ত-সমর্থকদের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়ারই কথা। শুধু এবারই নয়। কাতার বিশ্বকাপ থেকেই নকআউট পর্বে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে চলেছে আলবিসেলেস্তেরা। কানসাস সিটিতে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে অনুষ্ঠিত আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ম্যাচটা তেমন উত্তেজনাপূর্ণ না হলেও স্কালোনির দল ম্যাচটা জিতেছে অতিরিক্ত সময়ে গিয়ে।

সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালে খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। তাতে বিশ্বকাপ ফুটবলে ঘটল এক ইতিহাস। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম চারে থাকা দলগুলোই এবার খেলছে সেমিফাইনালে। ১৪ জুলাই ডালাসে প্রথম সেমিতে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-স্পেন। বর্তমান র‍্যাঙ্কিংয়ে ফ্রান্স ও স্পেন অবস্থান করছে ১ ও ৩ নম্বরে। আর আটলান্টায় ১৫ জুলাই হবে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের অবস্থান ২ ও ৪ নম্বরে।

জেনে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের সূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস
জেনে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের সূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস

এই নিয়ে তিনবার সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের মিলনমেলা হচ্ছে সেমিফাইনালে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা খেলবে ১৯৬৬ সালের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। আর ২০১৮ চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের মুখোমুখি হচ্ছে ২০১০ চ্যাম্পিয়ন স্পেন। এর আগে ১৯৭০ ও ১৯৯০ বিশ্বকাপে ঘটেছিল সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের মিলনমেলা। ১৯৭০ বিশ্বকাপের দুই সেমিফাইনালের লাইনআপ ছিল ব্রাজিল-উরুগুয়ে এবং ইতালি-জার্মানি। সেই বিশ্বকাপের আগে ব্রাজিল সবশেষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ১৯৬২ সালে। আর উরুগুয়ে বিশ্বকাপ জেতে ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালে। আর ১৯৭০ বিশ্বকাপের আগে জার্মানি ১৯৫৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ইতালি জিতেছিল ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে।

আজ ভাগ্য আমাদের পাশে ছিল, বলছেন আর্জেন্টিনা কোচআজ ভাগ্য আমাদের পাশে ছিল, বলছেন আর্জেন্টিনা কোচ

১৯৯০ বিশ্বকাপে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা সেমিতে খেলেছিল ইতালির বিপক্ষে। এই বিশ্বকাপের আগেই ১৯৩৪, ১৯৩৮ ও ১৯৮২ বিশ্বকাপ জিতেছিল ইতালিয়ানরা। আর জার্মানি খেলেছিল ১৯৬৬ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ১৯৯০ বিশ্বকাপের আগেই জার্মানি ১৯৫৪ ও ১৯৭৪ সালে শিরোপা জিতেছিল। আর ১৯৯০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয় শিরোপা জেতে জার্মানি।

অতিরিক্ত সময়ের গোলে সুইসদের হারিয়ে সেমিতে আর্জেন্টিনাঅতিরিক্ত সময়ের গোলে সুইসদের হারিয়ে সেমিতে আর্জেন্টিনা

কানসাসে আজ কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ১০ মিনিটেই ইতিহাসের পাতায় নাম লেখান লিওনেল মেসি। আলেক্সিস মাক আলিস্তারকে দিয়ে গোল করিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে ১০ অ্যাসিস্টের কীর্তি গড়েন মেসি। সমতাসূচক গোলটি ৬৭ মিনিটে করেন সুইজারল্যান্ডের ফরোয়ার্ড ডান এনদয়ে। ৯০ মিনিটে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ম্যাচ। ১১২ মিনিটে গোল করেন হুলিয়ান আলভারেস। আর ১২০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেন লাউতারো মার্তিনেস।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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