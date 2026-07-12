Ajker Patrika
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ক্যারিয়ার পরামর্শ

কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে ব্যক্তিত্বের যত্ন নিন

পল্লব শাহরিয়ার

কর্মক্ষেত্রে সাফল্য শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, আচরণ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের ধরনও তাঁর পেশাগত অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেক সময় আমরা অজান্তেই এমন কিছু অভ্যাস গড়ে তুলি, যা ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে দেয়। এর প্রভাব পড়ে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, সম্পর্ক এবং কাজের মানের ওপর। তাই কর্মজীবনে এগিয়ে থাকতে প্রয়োজন নিজের ব্যক্তিত্বেরও যত্ন নেওয়া।

অতিরিক্ত অভিযোগ করা

কর্মক্ষেত্রে সব সময় অভিযোগ করার অভ্যাস একজন মানুষকে ধীরে ধীরে নেতিবাচক মানসিকতায় অভ্যস্ত করে তোলে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, মস্তিষ্ক যে চিন্তার চর্চা বেশি করে, সেটিই তার স্বাভাবিক প্রবণতায় পরিণত হয়। ফলে এমন ব্যক্তি সমস্যা শনাক্ত করতে দক্ষ হলেও সমাধান খুঁজে বের করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেন। সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনেরাও ধীরে ধীরে তাঁকে নেতিবাচক মনোভাবের মানুষ হিসেবে দেখতে শুরু করেন।

নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা

সহকর্মীর পদোন্নতি, বেতন বা সাফল্যের সঙ্গে নিজের অবস্থান তুলনা করতে করতে অনেকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। বিশেষ করে অন্যের সাফল্যের উজ্জ্বল দিকগুলো দেখে নিজের অর্জনকে ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পথ ও সময় আলাদা। অন্যের মানদণ্ডে নিজেকে বিচার করতে থাকলে নিজের সক্ষমতা বিকাশের সুযোগ কমে যায়।

সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করা

কর্মক্ষেত্রে সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। ছোট-বড় প্রতিটি সিদ্ধান্তে দীর্ঘ সময় নেওয়া বা সব সময় দ্বিধায় থাকা আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে এবং নেতৃত্বের গুণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি।

নিজের প্রতি অতিরিক্ত কঠোর হওয়া

ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু প্রতিটি ভুলের জন্য নিজেকে কঠোরভাবে দোষারোপ আত্মসম্মান ক্ষতিগ্রস্ত করে। নিজের সঙ্গে নেতিবাচক ভাষায় কথা বলতে থাকলে একসময় সেই ধারণাই সত্য মনে হতে শুরু করে। এতে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার সাহস কমে যায় এবং সৃজনশীলতাও বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা

সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি হোক বা নিজের কাছে দেওয়া কোনো অঙ্গীকার—বারবার তা ভঙ্গ করলে অন্যের আস্থার পাশাপাশি নিজের প্রতিও বিশ্বাস কমে যায়। কর্মক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা একটি বড় গুণ। তাই ছোট প্রতিশ্রুতিও গুরুত্বের সঙ্গে পালন করার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষামূলক মনোভাব

কোনো পরামর্শ বা সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে নেওয়ার অভ্যাস উন্নতির পথে বড় বাধা। কর্মক্ষেত্রে গঠনমূলক মতামত গ্রহণ করার মানসিকতা মানুষকে আরও দক্ষ করে তোলে। অন্যদিকে সব সময় নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে ব্যস্ত থাকলে শেখার সুযোগ কমে যায় এবং সহকর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়।

নিজেকে গুটিয়ে রাখা

দলগতভাবে কাজ করার যুগে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা ব্যক্তিগত ও পেশাগত —দুই ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ, মতবিনিময় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে নতুন ধারণা এবং দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি হয়। তাই প্রয়োজন হলে একা কাজ করলেও সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখা জরুরি।

ব্যক্তিত্ব এক দিনে তৈরি হয় না।

প্রতিদিনের ছোট ছোট আচরণ, সিদ্ধান্ত এবং অভ্যাসের সমষ্টিই একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। তাই কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য অর্জন করতে চাইলে শুধু পেশাগত দক্ষতা নয়, ব্যক্তিত্বেরও নিয়মিত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, দক্ষতা আপনাকে একটি সুযোগ এনে দিতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব সেই সুযোগকে দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যে রূপ দিতে সাহায্য করে।

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