Ajker Patrika
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বিএসইসিতে ১৮ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ আজ

চাকরি ডেস্ক 
বিএসইসিতে ১৮ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ আজ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে (বিএসইসি) ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে আট ক্যাটাগরিতে ১৮টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের আবেদন শেষ হচ্ছে আজ, ১০ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারীর বয়স ২১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদন ফি পদভেদে নির্ধারণ করা হয়েছে। ১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৪ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ৮ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা ফি দিতে হবে।

আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত টেলিটক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিষয়:

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