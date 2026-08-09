অভিজ্ঞতা ছাড়া রানার গ্রুপে চাকরি, রয়েছে আকর্ষণীয় বেতনসহ ৩টি উৎসব বোনাস

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এটিএল অ্যান্ড বিটিএল বিভাগে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: এটিএল অ্যান্ড বিটিএল।
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএস ইন মার্কেটিং।
অভিজ্ঞতা: সর্বোচ্চ ৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
বয়সসীমা: ২৬-৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।
অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের অংশ, দুপুরের খাবারের সুবিধা, ৩টি উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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