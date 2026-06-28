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বেসরকারি

স্নাতক পাসে আকিজ ভেঞ্চারে চাকরি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৮ জুন ২০২৬, ১৫: ৪১
স্নাতক পাসে আকিজ ভেঞ্চারে চাকরি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের লোকাল প্রকিউরমেন্ট বিভাগে ‘জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: লোকাল প্রকিউরমেন্ট।

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

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অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

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বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, বিমা, গ্র্যাচুইটি, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

কর্মী নেবে ওয়ালটন, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে ওয়ালটন, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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