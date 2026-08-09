Ajker Patrika
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বেসরকারি

ওয়ালটন নিয়োগ দিচ্ছে, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ বিমার সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ওয়ালটন নিয়োগ দিচ্ছে, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ বিমার সুবিধা
ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের র মেটেরিয়াল প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং বিভাগে ‘ইনচার্জ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: র মেটেরিয়াল প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং।

পদের নাম: ইনচার্জ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/এমবিএ বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

অভিজ্ঞতা: ৮-১৪ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মী নেবে সাজিদা ফাউন্ডেশন, থাকছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল ভাতাকর্মী নেবে সাজিদা ফাউন্ডেশন, থাকছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল ভাতা

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, উৎসব বোনাস ২টি এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা রয়েছে।

কর্মী নেবে আনোয়ার গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে আনোয়ার গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিমানবাহিনীতে ৩৪২ বেসামরিক পদে নিয়োগবিমানবাহিনীতে ৩৪২ বেসামরিক পদে নিয়োগ

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