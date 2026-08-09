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সীমান্ত ব্যাংক নিয়োগ দিচ্ছে, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
সীমান্ত ব্যাংক নিয়োগ দিচ্ছে, আবেদন অনলাইনে

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘হেড অব ট্রেনিং (এভিপি-ভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব ট্রেনিং (এভিপি-ভিপি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বা অর্গানাইজাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাস।

অভিজ্ঞতা: ১২-১৫ বছর।

কর্মী নেবে সাজিদা ফাউন্ডেশন, থাকছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল ভাতাকর্মী নেবে সাজিদা ফাউন্ডেশন, থাকছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল ভাতা

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

পরিবার পরিকল্পনায় মিডওয়াইফ নিয়োগের ফল প্রকাশপরিবার পরিকল্পনায় মিডওয়াইফ নিয়োগের ফল প্রকাশ

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

কর্মী নেবে আনোয়ার গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে আনোয়ার গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

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