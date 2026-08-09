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বেসরকারি

নিয়োগ দেবে আকিজ ডেইরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দেবে আকিজ ডেইরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ ডেইরি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডিস্ট্রিবিউশন এবং ট্রান্সপোর্ট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/জুনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ডিস্ট্রিবিউশন এবং ট্রান্সপোর্ট।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/জুনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ১-৪ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

পরিবার পরিকল্পনায় মিডওয়াইফ নিয়োগের ফল প্রকাশপরিবার পরিকল্পনায় মিডওয়াইফ নিয়োগের ফল প্রকাশ

বয়সসীমা: ২৬-৩৪ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (ধামরাই)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, বিমা, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং লিভ ফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স।

কর্মী নেবে সাজিদা ফাউন্ডেশন, থাকছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল ভাতাকর্মী নেবে সাজিদা ফাউন্ডেশন, থাকছে উৎসব বোনাসসহ মোবাইল ভাতা

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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