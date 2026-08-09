ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসএমসি, নেই বয়সসীমা

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইনস্টিটিউশনাল সেলস বিভাগ ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ইনস্টিটিউশনাল সেলস।
পদের নাম: ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তবে এমবিএ থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা: ৮–১০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদ প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে লিংকে প্রবেশ করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
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