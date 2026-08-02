Ajker Patrika
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বেসরকারি

সিটি গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট

চাকরি ডেস্ক 
সিটি গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট
সিটি গ্রুপের ভোজ্যতেলের কারখানা পরিদর্শনে ভোক্তা-অধিকারের কর্মকর্তারা। ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সিটি গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি গ্রুপ সিএফও (চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: গ্রুপ সিএফও।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২০ বছর ।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ৪৫ থেকে ৬০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, মাসিক টিএ/ডিএ প্রায় ৩০ হাজারকর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, মাসিক টিএ/ডিএ প্রায় ৩০ হাজার

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, দুপুরের খাবার সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

মদিনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনেমদিনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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