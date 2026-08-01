Ajker Patrika
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নিয়োগ দিচ্ছে ওয়ালটন, থাকছে ওভারটাইম ভাতাসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দিচ্ছে ওয়ালটন, থাকছে ওভারটাইম ভাতাসহ উৎসব বোনাস
ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির এসি সেলস অ্যান্ড সার্ভিস বিভাগে ‘মার্কেট মনিটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: এসি সেলস অ্যান্ড সার্ভিস।

পদের নাম: মার্কেট মনিটর।

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পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২-৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

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কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, ওভারটাইম ভাতা, টি/এ, ডি/এ, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, উৎসাহমূলক ভাতা।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৬ আগস্ট, ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস

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