নিয়োগ দিচ্ছে ওয়ালটন, থাকছে ওভারটাইম ভাতাসহ উৎসব বোনাস

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির এসি সেলস অ্যান্ড সার্ভিস বিভাগে ‘মার্কেট মনিটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: এসি সেলস অ্যান্ড সার্ভিস।
পদের নাম: মার্কেট মনিটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২-৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, ওভারটাইম ভাতা, টি/এ, ডি/এ, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, উৎসাহমূলক ভাতা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৬ আগস্ট, ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস
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