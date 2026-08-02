Ajker Patrika
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চা-বোর্ডে ৩৬ পদে নিয়োগ, আবেদন চলবে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ১১: ০৯
চা-বোর্ডে ৩৬ পদে নিয়োগ, আবেদন চলবে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ চা বোর্ড ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের মোট ৩৬টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ২৫ আগস্ট ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে ২৮ জুলাই থেকে।

আবেদনের জন্য প্রার্থীর বয়স ২৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে অবশ্যই ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১১২ টাকা এবং ৮ থেকে ১৩ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগ্রহীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ চা বোর্ডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: প্রার্থীদের অনলাইনে এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে হবে।

বিষয়:

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