Ajker Patrika
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ব্যাংক

ব্যাংক এশিয়া নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংক এশিয়া নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি ‘অফিশিয়াল ফর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিশিয়াল ফর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (জেও-এসও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস। ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান, গণিত বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৭৭ পদে চাকরিগণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৭৭ পদে চাকরি

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১২ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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