Ajker Patrika
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বেসরকারি

নিয়োগ দিচ্ছে স্কয়ার গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দিচ্ছে স্কয়ার গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মার্কেটিং বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে।

বিভাগের নাম: মার্কেটিং (ওভেন ফেব্রিক)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ/এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ভালুকা)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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