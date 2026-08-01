কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, মাসিক টিএ/ডিএ প্রায় ৩০ হাজার

আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার (টিএসএম)।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।
অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, বিইউপি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, এআইইউবি—এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সদ্য স্নাতক শিক্ষার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: ২৫-৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: প্রশিক্ষণকালীন ৩০,০০০ টাকা।
অন্যান্য সুবিধা: মাসিক যাতায়াত (টিএ) ও দৈনিক ভাতা (ডিএ) প্রায় ২০ হাজার, মাসিক সেলস ইনসেনটিভ প্রায় ১৫ হাজার, উৎসব বোনাস দুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ছুটিকালীন ভাড়া সহায়তা, চিকিৎসা ও জীবন বিমা এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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