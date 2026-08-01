Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

পুলিশ সদস্য ছেলের কাছ থেকে বৃদ্ধ নিখোঁজ, ব্রহ্মপুত্র নদে মিলল লাশ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
পুলিশ সদস্য ছেলের কাছ থেকে বৃদ্ধ নিখোঁজ, ব্রহ্মপুত্র নদে মিলল লাশ
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে নুর নবী পাটোয়ারী (৭০) নামে এক বৃদ্ধের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেল ৪টার দিকে নগরীর গোদারাঘাট পাওয়ার স্টেশনসংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে মরদেহটা উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত নূর নবী পাটোয়ারী জেলার তারাকান্দার কুণ্ডল বালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তার ছেলে মো. মকবুল হোসেন বাংলাদেশ পুলিশের কিশোরগঞ্জ ডিএসবিতে কর্মরত।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ থেকে নিজ গ্রামের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন পুলিশ সদস্য মকবুল হোসেন ও তাঁর বাবা। পথিমধ্যে ময়মনসিংহের পাটগুদাম ব্রিজ মোড় এলাকায় বাস থেকে নামেন। পরে বাবাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সিএনজিচালিত অটোরিকশা খুঁজতে যান মকবুল। কিন্তু সিএনজি নিয়ে ফিরে এসে দেখেন তাঁর বাবা আগের জায়গায় নেই।

বৃদ্ধ নুর নবী ভারসাম্যহীন থাকায় নিজের নাম-ঠিকানা বলতে পারতেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে না পেয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তাঁর ছেলে। ঘটনার দুই দিন পর আজ শনিবার বিকেলে শম্ভুগঞ্জ গোদারাঘাট পাওয়ার স্টেশনের কাছে নদের পানিতে তাঁর মরদেহ ভেসে ওঠে।

নিহতের অপর ছেলে রাকিবুল ইসলাম ময়মনসিংহ নগরীর বাইপাস এলাকার একটি মসজিদে ইমামের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি জানান, তাঁর বাবা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ও গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর পেছনে কারও কোনো হাত বা সন্দেহ নেই। তাঁরা কোনো মামলা-মোকদ্দমা করতে চান না। বিনা ময়নাতদন্তে লাশ দাফনের জন্য থানায় লিখিত আবেদন করেছেন।

ময়মনসিংহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান শাকিল বলেন, ঘটনার পর নিহতের ছেলে কোতোয়ালি থানায় জিডি করেছিলেন। পরে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে ভাসমান মরদেহ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাপুলিশময়মনসিংহ বিভাগলাশব্রহ্মপুত্র
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