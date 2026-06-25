Ajker Patrika
বেসরকারি

ট্রেইনি অফিসার নেবে কাজী ফার্মস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ১৩: ৫৩
ট্রেইনি অফিসার নেবে কাজী ফার্মস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

কাজী ফার্মস গ্রুপ সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ক্যাশ অ্যান্ড ইনভেনটরি বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ক্যাশ অ্যান্ড ইনভেনটরি।

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার/অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

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চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: দুই বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ রয়েছে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

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বয়সসীমা: ২৫–৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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