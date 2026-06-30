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বেসরকারি

স্কয়ার গ্রুপের দুই কারখানায় চাকরি, মিলবে নানা সুযোগ-সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ১৬: ৫৮
স্কয়ার গ্রুপের দুই কারখানায় চাকরি, মিলবে নানা সুযোগ-সুবিধা

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ডব্লিউডব্লিউটিপি/ইটিপি, অপারেটর পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে ৭ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডব্লিউডব্লিউটিপি/ইটিপি, অপারেটর

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কেমিক্যাল টেকনোলজি/কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা।

অন্যান্য যোগ্যতা: ডব্লিউডব্লিউটিপি/ইটিপি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও প্রসেস সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর

আকিজ বশির গ্রুপে চাকরি, ৪৫ বছর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগআকিজ বশির গ্রুপে চাকরি, ৪৫ বছর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ

কর্মস্থল: মানিকগঞ্জ, পাবনা

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

৩ পদে নগদে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ৩ পদে নগদে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুলাই ২০২৬১।

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