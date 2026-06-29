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ফুটবল

শেষ ষোলোয় উঠে ব্রাজিলের নতুন রেকর্ড, প্রতিপক্ষ হবে কারা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ০২: ২২
শেষ ষোলোয় উঠে ব্রাজিলের নতুন রেকর্ড, প্রতিপক্ষ হবে কারা
গোলের পর ব্রাজিলের উচ্ছ্বাস। ছবি:এএফপি

জাপানের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের নাটকীয় জয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করার পর এবার পরবর্তী প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় রয়েছে ব্রাজিল। রোববার নিউজার্সিতে বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ২টায় কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মাঠে নামবে সেলেসাওরা।

ব্রাজিলের সেই ম্যাচের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে মঙ্গলবার ভোরে টেক্সাসের ডালাস স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া নরওয়ে ও আইভরি কোস্টের ম্যাচের মাধ্যমে। এই দুই দলের মধ্যে যারা জয়ী হবে, তারাই খেলবে ব্রাজিলের বিপক্ষে। আইভরি কোস্টের বিপক্ষে ২০১০ বিশ্বকাপে জিতলেও নরওয়ের কাছে ১৯৯৮ বিশ্বকাপে হারে ব্রাজিল। এমনকি নরওয়েকে কখনো হারাতেও পারেনি ৪ ম্যাচ খেলে।

জাপানের বিপক্ষে এই ২-১ গোলের কষ্টার্জিত জয়ে কেবল পরের রাউন্ডের টিকিটই মেলেনি, একই সঙ্গে ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক অনন্য রেকর্ড অক্ষুণ্ন রাখল ব্রাজিল। বিশ্বকাপের ইতিহাসের ২৩টি আসরের প্রতিটিতেই সেরা ১৬ দলের মধ্যে থাকার কীর্তি গড়ল সেলেসাওরা। যে রেকর্ড নাম লেখাতে পারেনি আর কোনো দলই।

বিষয়:

ব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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