শেষ ষোলোয় উঠে ব্রাজিলের নতুন রেকর্ড, প্রতিপক্ষ হবে কারা

জাপানের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের নাটকীয় জয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করার পর এবার পরবর্তী প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় রয়েছে ব্রাজিল। রোববার নিউজার্সিতে বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ২টায় কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মাঠে নামবে সেলেসাওরা।
ব্রাজিলের সেই ম্যাচের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে মঙ্গলবার ভোরে টেক্সাসের ডালাস স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া নরওয়ে ও আইভরি কোস্টের ম্যাচের মাধ্যমে। এই দুই দলের মধ্যে যারা জয়ী হবে, তারাই খেলবে ব্রাজিলের বিপক্ষে। আইভরি কোস্টের বিপক্ষে ২০১০ বিশ্বকাপে জিতলেও নরওয়ের কাছে ১৯৯৮ বিশ্বকাপে হারে ব্রাজিল। এমনকি নরওয়েকে কখনো হারাতেও পারেনি ৪ ম্যাচ খেলে।
জাপানের বিপক্ষে এই ২-১ গোলের কষ্টার্জিত জয়ে কেবল পরের রাউন্ডের টিকিটই মেলেনি, একই সঙ্গে ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক অনন্য রেকর্ড অক্ষুণ্ন রাখল ব্রাজিল। বিশ্বকাপের ইতিহাসের ২৩টি আসরের প্রতিটিতেই সেরা ১৬ দলের মধ্যে থাকার কীর্তি গড়ল সেলেসাওরা। যে রেকর্ড নাম লেখাতে পারেনি আর কোনো দলই।
ব্রুনোর অ্যাসিস্ট নিয়ে মার্তিনেল্লি বলেন, ‘ডি-বক্সের ভেতর ছোট জায়গায় ব্রুনোর কেমন দক্ষতা, তা আমি ভালো করেই জানতাম। ওটা একটা অবিশ্বাস্য পাস ছিল, আমার কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। আমি অ্যাসিস্টের জন্য ব্রুনোকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। দলগত প্রচেষ্টাই মূলত পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। আমরা পুরো ৯৬ মিনিট আমাদের সবটুকু উজা৩৬ মিনিট আগে
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