Ajker Patrika
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১০ পদে ওয়ান ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
১০ পদে ওয়ান ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি বাণিজ্যিক ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিটেইল মনিটরিং অ্যান্ড রিকভারি ইউনিট বিভাগে ‘কালেকশন অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: রিটেইল মনিটরিং অ্যান্ড রিকভারি ইউনিট।

পদের নাম: কালেকশন অফিসার।

পদসংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম, চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

কর্মস্থল: ঢাকা, ঢাকা (সাভার), গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ।

বেতন: ২২,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

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