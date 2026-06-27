কর্মী নেবে ওয়ালটন, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘বি২বি করপোরেট সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: বি২বি করপোরেট সেলস এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৪–৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, মুনাফার অংশ, চিকিৎসা ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, দুপুরে খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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