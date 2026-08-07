নাটোরে বিমানমন্ত্রীর পথসভা থেকে আটক যুবক বিএনপি নেতার ছেলে, পিস্তলটিও খেলনা

নাটোরে বিমানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের সরকারদলীয় হুইপের পথসভা থেকে পিস্তলসহ আটক যুবকের পরিচয় মিলেছে। আটক যুবক তানভির হক তানিম (২৭) নাটোর জেলা বিএনপির সাবেক অর্থবিষয়ক সম্পাদক প্রয়াত শামসুল হকের ছেলে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা পিস্তলটি ‘খেলনা পিস্তল’ বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার রাতে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইফতে খায়ের আলম এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, তানিম কী উদ্দেশ্যে খেলনা পিস্তল নিয়ে সভাস্থলে গিয়েছিলেন, তা অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জানা যাবে। বর্তমানে তিনি থানা হেফাজতে আছেন।
এদিকে স্থানীয় ও এলাকাবাসীর দাবি, আটক যুবক তানিম মানসিকভাবে অসুস্থ। তিনি নাটোর শহরের কানাইখালী এলাকায় থাকেন। কয়েক বছর আগে তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি বাবার সারের ডিলারশিপ ব্যবসা দেখাশোনা করেন। এলাকার মানুষ তাঁকে খুব কম চেনে।
জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, আটক তানিম বিএনপি বা এর কোনো সহযোগী সংগঠনের কোনো সদস্য নন। তাঁর বাবা জেলা বিএনপির সাবেক অর্থবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।
এর আগে আজ দুপুরে নাটোর সফরে আসেন বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম। পরে তিনি জাতীয় সংসদের হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে গণভবন পরিদর্শনে যান। বিকেলে গণভবনের মূল ফটকের পাশে পথসভায় বক্তব্য দেন মন্ত্রী ও হুইপ। বক্তব্য শেষে মঞ্চ থেকে নামার সময় যুবক তানিম অস্বাভাবিকভাবে তাঁদের সামনে চলে আসেন। এ সময় পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করে।
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে ইয়াবাসহ আটক ছাত্রদলের দুই নেতাসহ তিনজনকে মারধর করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। আটক ব্যক্তিরা হলেন বরুয়াজানি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ছাদেক আলী এবং ফারুক মিয়া।২ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ক্রাউন সিমেন্ট কারখানায় পুরোনো তেলের ট্যাংক কাটার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়া অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য হাফিজুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হাফিজুর রহমানকে কুমিল্লার আদালতে হাজির করে পিবিআই। শুনানি শেষে বিচারক তৈয়ব উদ্দিন তাকে কারাগারে২৪ মিনিট আগে
সিলেটে আইসিইউ সুবিধা না পেয়ে হামের উপসর্গ নিয়ে আয়ান নামে আট মাস বয়সী এক শিমেশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার দুপুরে সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। শিশুটি সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার বাংলাবাজারের মোরশেদ আলম ও খোরশেদা বেগম দম্পতির সন্তান।৩২ মিনিট আগে