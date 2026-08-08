Ajker Patrika
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বেসরকারি

ব্র্যাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ৫৮
ব্র্যাকে সিনিয়র অফিসার পদে চাকরি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বিভাগে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে কতজন নিয়োগ দেওয়া হবে, তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার

বিভাগ: ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিপণন বা সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ আগস্ট ২০২৬।

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য এই লিংকে প্রবেশ করতে হবে।

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