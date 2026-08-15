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বেসরকারি

চাকরি দেবে এসএমসি, রয়েছে উৎসব ভাতাসহ বিমার সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ২৩
চাকরি দেবে এসএমসি, রয়েছে উৎসব ভাতাসহ বিমার সুবিধা

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মার্কেটিং বিভাগে ‘জেনারেল ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: মার্কেটিং।

পদের নাম: জেনারেল ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি বা এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

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প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ডব্লিউপিপিএফ (ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড), দুটি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, ছুটি নগদীকরণ এবং বিমার সুবিধা।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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