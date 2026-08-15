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ফরিদপুর

ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ের দুদিন পর বেঁকে বসল কিশোরী বধূ, ধর্ষণ মামলায় কারাগারে যুবক

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৫৫
ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ের দুদিন পর বেঁকে বসল কিশোরী বধূ, ধর্ষণ মামলায় কারাগারে যুবক
বিয়ের দিনে বর রুমন খন্দকার ও কনে মিলা আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

ধর্মীয় রীতিনীতিসহ সামাজিকভাবে ধুমধাম করে হয়েছে বিয়ে। গায়েহলুদ, নাচ-গান, বরযাত্রীসহ পালন করা হয়েছিল বিয়ের সকল রীতি। অথচ কোনো বিয়েই হয়নি বলে দাবি করে বসেছেন কনে ও তাঁর পরিবার। উল্টো অপহরণের পর ধর্ষণের অভিযোগ এনে দায়েরকৃত মামলায় কারাগারে যেতে হয়েছে রুমন খন্দকার (২০) নামে এক তরুণকে।

এমন ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন।

কারাগারে থাকা ওই যুবক উপজেলার তালমা ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের বিল্লাল খন্দকারের ছেলে এবং পেশায় কাঠমিস্ত্রি। গত প্রায় দেড় মাস যাবৎ ওই মামলায় কারাগারে রয়েছেন তিনি। আজ শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসুল সামদানি আজাদ।

ভুক্তভোগীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২২ মে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী একই উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের শংকরপাশা গ্রামের মিরাজ মাতুব্বরের মেয়ে মিলা আক্তারকে (১৫) বিয়ে করেন রুমন। সামাজিক অনুষ্ঠান করা হয় দুই পরিবারের পক্ষ থেকেও। বিয়ের আগে কনের বাড়িতেও আয়োজন করা হয়েছিল গায়েহলুদের মতো অনুষ্ঠান। এরপর ৪০ জন বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া হয় কনের বাড়িতে। সেখানে খাওয়াদাওয়া শেষে দুই পরিবারের স্বজন, গন্যমাণ্য ব্যক্তিদের উপস্থিতে বিয়ের কার্য সম্পন্ন হয়।

তবে, কনের বয়স কম হওয়ায় নিবন্ধন করা হয়নি এবং দুই পরিবারের সম্মতি ছিল প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিবন্ধন করে নেওয়া হবে। পরে কনেকে বিয়ের রঙে সাজিয়ে জমকালো আয়োজনের মধ্যেই নিয়ে যাওয়া হয় বরের বাড়িতে। সেই বিয়ের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতির প্রমাণাদি ও অনুষ্ঠানের ভিডিও সাংবাদিকদের সরবরাহ করেন ভুক্তভোগী পরিবার।

পরিবারটির ভাষ্যমতে, বিয়ের দুই দিন পর সামাজিক রীতি অনুযায়ী কনের বাড়িতে গেলে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। রুমনের মামা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘আমার ভাগনের সঙ্গে বাসর রাত থেকে ওই মেয়ের মনোমালিন্য হয়। বাসি বিয়েতে (বিয়ের পরের আনুষ্ঠানিকতা) গিয়ে ওই মেয়ে আর আসতে চায় না। কিন্তু আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। পরে জানতে পারি অন্য একজনের সঙ্গে ওই মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। এরপরও স্থানীয় গন্যমাণ্য ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু কয়েক দিন পর আবারও বাড়িতে ফিরে গেলে আর আসেনি, মেয়েটির পরিবারও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়নি।’

রুমনের মামা বলেন, ‘এর প্রায় এক মাস পর গত ২ জুলাই গভীর রাতে হঠাৎ রুমনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় নগরকান্দা থানা-পুলিশ। পরের দিন থানায় গিয়ে জানতে পারি একটি ধর্ষণ মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই মামলায় আদালতে শুনানি হলেও তাঁদের কোনো কথা শুনেননি সংশ্লিষ্ট বিচারক।’

এদিকে থানা সূত্রে জানা যায়, ২ জুলাই থানায় ওই মামলাটি করেন জহুরন খাতুন (৫২) নামে এক নারী। তিনি বিয়ে হওয়া কিশোরীর সম্পর্কে আপন দাদি।

মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, গত ১৯ জুন বিকেল ৫টায় বাড়ির পাশ থেকে তাঁর নাতনি মিলাকে একটি মাইক্রোবাসে করে অপহরণ করে নিয়ে যান রুমন। এরপর রুমন খন্দকারদের বাড়িতে রেখে রাতভর ধর্ষণ করা হয় এবং শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত করা হয়। পরের দিন সকালে কৌশলে ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে পরিবারকে ঘটনাটি খুলে বলে মিলা। পরে তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে জানতে কথা হয় ওই কিশোরী ও বাদী জহুরন খাতুনের সঙ্গে। তাঁরা দাবি করেন কোনো বিয়ে হয়নি। এ ছাড়া মামলার এজাহারে দেওয়া বর্ণনা জানান এবং ধর্ষণের ঘটনায় বিচারের দাবি করেন। তবে, ছবি ও ভিডিওর বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা এড়িয়ে যান।

নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসুল সামদানি আজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গত ২ জুলাই জহুরন খাতুন তাঁর নাতনিকে নিয়ে থানায় আসেন। তাঁদের কাছে ছিল ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি সেন্টারের চিকিৎসার ছাড়পত্র, যেখানে ধর্ষণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা রুজু করা হয়।’

বিয়ের দিন কনের বাড়িতে সামাজিক রীতিতে বরযাত্রীকে গেইটে আটকে টাকা আদায় করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
বিয়ের দিন কনের বাড়িতে সামাজিক রীতিতে বরযাত্রীকে গেইটে আটকে টাকা আদায় করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

তবে ওই এজাহারে বিয়ের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি এবং পুলিশকে কখনো জানানোও হয়নি বলে দাবি করেন ওসি। তিনি বলেন, ‘মেয়েটির বয়স ১৮ বছরের কম হওয়ায় সরকারিভাবে বিয়ের কোনো সুযোগই নেই। সামাজিক বিয়ে আইনগত স্বতঃসিদ্ধ নয়। এ ছাড়া কেউ যদি মেডিকেল রিপোর্ট নিয়ে এসে অভিযোগ করে সেক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই মামলা নিয়ে থাকি। এক্ষেত্রেও সেটি হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উপপরিদর্শক শহিদুল ইসলামকে। তদন্ত শেষে আদালতে পুলিশি প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

এদিকে বাল্যবিয়ে গোপন করতেই নিবন্ধন ছাড়া বিয়ে করায় পরিবারটি এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে মনে করছেন প্রশাসন। তবে নৈতিক আইন লঙ্ঘন করে মামলাটি করা হয়েছে বলে মনে করেন আইন বিশ্লেষকেরাও।

ফরিদপুর জজকোর্টের আইনজীবী মো. ফারুক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দেশে দুই পরিবার ও ছেলে-মেয়ের সম্মতিতে অহরহ বাল্যবিয়ে হচ্ছে। এখানেও তেমনটা হয়েছে—পারিবারিকভাবে বিয়ের পর সংসার হয়েছে তাঁদের। তবে, আইনের দৃষ্টিতে এই বিবাহ স্বীকৃত নয়। যার কারণে পারিবারিক কলহের জেরে ধর্ষণের মতো অভিযোগে ছেলেটিকে কঠিন মামলার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে—যেটি আসলেই অমানবিক।’

তিনি বলেন, ‘এটি শুধু রেজিস্ট্রেশনবিহীন বিবাহের কারণে নয়, আমি মনে করি—এটি নৈতিকতার অবক্ষয়। এখানে প্রকাশ্যে মেয়েটি ছেলের বাড়িতে সংসার করেছে; এরপরেও সামান্য তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ নিয়ে ছেলেটিকে ফাঁসাচ্ছে—আসলে নৈতিকার কাছে পরিবারটি পরাজিত হয়েছে। নৈতিক আইনকে লঙ্ঘন করে মামলাটি করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে কথা হয় নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরিনের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘বিয়েতে সামাজিক ও আইনি সুরক্ষা হিসেবে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। প্রথমে তাঁরা অবৈধ কাজ করেছে, বাল্যবিয়ে আড়াল করতে নিবন্ধন করেননি। পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহের জেরে কনেপক্ষ এই সুযোগটাকে ব্যবহার করছেন। এখানে কোনো বিয়ে নিবন্ধক (কাজি) যদি জড়িত থাকেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

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