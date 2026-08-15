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নিয়োগ দিচ্ছে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ১৯
নিয়োগ দিচ্ছে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজার

শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

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চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

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বেতন: ৭০,০০০ টাকা (মাসিক)। এক বছর পর সিনিয়র অফিসার হিসেবে স্থায়ী হলে বেতন হবে ৯৭,৪৮৩ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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